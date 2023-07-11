瓦格納要搶奪核武　烏情報局長曝曾經「兵臨俄核武基地」

▲瓦格納一支軍事縱隊在沃羅涅日州（Voronezh）沿著M-4高速公路行駛。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯傭兵「瓦格納集團」（Wagner Group）6月底兵變，但與當局達成協議後，36小時閃電撤兵，留下許多疑雲。烏克蘭軍事情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）透露，瓦格納當時曾經抵達一座俄軍基地，意圖奪取貯存在那裡的核武。

根據當地居民說法及監視器畫面，瓦格納6月24日往北朝向首都莫斯科前進時，其中一支軍用車隊在高速公路上改往東行，前往戒備森嚴的俄軍核武基地「沃羅涅日-45」（Voronezh-45），不過由於鄉村地區監視器太少，他們的足跡在距基地約100公里處消失。

▲布達諾夫稱瓦格納距離核武僅有幾扇門之遙。



烏克蘭軍事情報局局長布達諾夫接受《路透社》獨家專訪時透露，瓦格納當時抵達「沃羅涅日-45」，意圖是取得蘇聯時期的小型核武裝置，唯一阻礙就是通往貯存設施的幾扇門，但最終「貯存設施門關著，而他們沒有進入技術區域」。

布達諾夫解釋，瓦格納的目標是在這一場兵變中「提高賭注」，「如果你準備好戰到最後一兵一卒，這是一個能夠顯著提高風險的設施」。不過，他並未提供任何證據，也沒有說明傭兵團之後為何撤退，或者基輔是否曾與盟友討論此事。

▲瓦格納傭兵。



與此同時，一名與親近克里姆林宮、與俄軍有關的消息人士證實部分說法。他表示，瓦格納一支特遣隊「設法進入了特殊利益區域，這個結果讓美國人感到不安，因為那裡貯存著核武彈藥。」另一名位於烏東俄軍占領區的知情人士也透露，這引發了克里姆林宮的擔憂，更促使白俄總統盧卡申科居中斡旋，火速結束兵變。

不過，西方官員反覆重申，瓦格納兵變期間，俄軍核武並未陷入危險。美國官員也對此說法表達質疑，白宮國安會議發言人霍奇（Adam Hodge）說，「我們無法證實這篇報導。我們在任何時候都沒有表明，核武或核子材料陷入危險之中。」克里姆林宮及瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）則沒有回應。