好市多「神秘價差」一堆人不知！她現省500　會員驚呆：挖到寶

▲好市多示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）會不期定推出優惠活動，深受顧客喜愛，就有網友日前逛好市多時，意外發現「神秘價差」，於是PO網分享；對此，不少會員驚呆直呼，「沒想到價差竟然這麼大？」「直接退貨，哈哈」。

網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，當天她在好市多買了2件緊身七分褲、1件運動褲及1雙慢跑鞋，在結帳後，她又到熱食部買吃的，「在等披薩的時候太無聊，想看看線上購物有沒有別的運動褲款式，結果你看看我發現了什麼！」

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從截圖中可見，相同款式的緊身七分褲，現場1件469元，不過網購只要197元；換言之，原PO改在網上買，2件褲子瞬間省了544元，她也忍不住笑說，「就這麼剛好被我看到，覺得很讚。」

▲原PO意外發現好康。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

對此，網友們紛紛回應，「支持退褲子」、「有些東西是線上才有特價」、「線上購物衣服類蠻常清庫存特價的，但如果沒去現場看過一樣的，或有記住線上原價，也不會知道原價多少，我還蠻常買線上特價的衣服，反正不合再去退貨就好」、「2件的差額可以吃好幾片披薩了」、「線上購物那麼便宜」、「挖到寶了」、「今天發現椰子汁線上也便宜20元」。

另外，不少人也歪樓大讚原PO所買的緊身七分褲，「你買到寶，這個褲子超級好穿！尤其是新版型的」、「昨天在北投店看到它，這布料是雙磨毛的，手感很好，但比較適合秋冬穿。囤貨很可以，感謝分享線上超低價」。