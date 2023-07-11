好市多巧克力缺1片　「封膜完整」他傻了！會員嘆：檢查項目+1

▲明明包裝完整，商品卻少了1片。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

還好有檢查！有會員日前去好市多，拿了兩組黑巧克力片，當下沒注意看商品，要離場時，整理購物車才發現，巧克力片應該是6片一組，可包裝明明是完整的，其中一組卻少了1片，馬上告知門口檢查明細單的員工。就有人也提醒，現在去採買真的要多注意，不然事後還要特地跑一趟，真的很麻煩。

有會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，「在Costco拿到這種缺一片的機會有多大？還好在過門口檢查時看到，員工當場幫我換一片！」原來是他拿了一組6片的82%黑巧克力，明明包裝很完整，封膜也沒有破壞痕跡，裡面卻少了1片。

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原PO就表示，他本來以為就是5片而已，還好是拿了兩組，並在要離場前發現了，「我剛過門口檢查時，整理購物車上東西時發現的，立刻跟門口檢查員反應！」「我總共買兩片（組），另一片（組）是6片，所以才確定少1片！」

貼文一出，有會員就不禁直嘆，「買東西時還是檢查一下產品外觀吧！我是曾看過餅乾類的少一盒，被放在架上沒人拿」、「結帳完馬上要到旁邊檢查，帳單有沒重覆刷、盒裝小包零食或咖啡粉有沒少包、鮮食類有沒貼錯標，現在還要加驗透明包裝有沒有少量，逛Costco真是太有趣了。」

還有網友表示，「這真的是拿了就走的東西欸！不太會仔細看，又薄薄的，還好有發現，我也不是會在那邊挑來挑去的人，可能是我也不會發現哈哈」、「我有過踩地雷，退貨好累好麻煩，下次花點時間檢查下。」

其中，有會員質疑為何不自己看清楚，但就有人認為，「不是每個人買東西都得要貨比三家、比價，然後東挑西選看保質期限、拿在手上比來比去，看哪個可能比較好。有些人看了一眼，覺得自己ok、是想買的，就丟購物車了」、「沒錯！（我）先生也是想要什麼拿了就走。」