好市多商品頻出包！她詢問「會退會員嗎？」　網點1關鍵搖頭

▲好市多油漬摩佐羅拉乾酪被驗出致癌物「環氧乙烷」。（翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多（Costco）先前驗出「A肝莓果」事件後，現在又有一款油漬摩佐羅拉乾酪被驗出致癌物「環氧乙烷」（ethylene oxide, EtO），食藥署證實此事，好市多下架該產品，並啟動自願性召回。此事件爆出後，有網友在PTT上po文詢問，「不知道有人因此退會員嗎？」引起網路熱議。

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好市多有款油漬摩佐羅拉乾酪在6月26日被驗出致癌物「環氧乙烷」，重量共456.96公斤，產品有效日期為2023年8月23日，該批產品禁止輸入，並未流入市面。食藥署追查發現，同品項不同批號的產品已在市面販售（有效日期為2023年7月7日、7月19日）共輸入913.92公斤，剩餘庫存156.4公斤（230盒）全數下架，業者隨後已啟動自願性召回。

由於先前爆出「A肝莓果」事件，好市多該款起司現在又被驗出致癌物「環氧乙烷」，難免會讓消費者擔心。就有一名女網友在PTT以「會因為Costco出包退會員嗎？」為題發文，表示前一陣子一直在考慮辦Costco會員，後來因為Costco自家冷凍莓果驗出A型肝炎病毒，覺得受害者真的很衰，當時就確定不辦會員了，現在起司又出包，好奇「有人因此退會員嗎？」

貼文一出立刻引吸不少鄉民湧入討論，多數網友留言強調不會退會員，「又不是每個商品都出包」、「costco沒上新聞的品項，大蓋也沒啥事吧，這樣反而讓人安心」、「其他商店更多出包隱匿你根本不知情」、「名氣高且商品數量數萬種，也是意料之中」、「經過檢驗的食品，會是安全的。」

而根據《中央社》報導，好市多回應，這回油漬乾酪是整個產品檢驗到環氧乙烷，主要來源自原料的香草植物，有使用環氧乙烷處理，雖在美國是允許使用，但在台灣不得檢出；而只要在今年5月24日至7月1日購買此商品的會員，都可以憑購買紀錄及會員卡進行退貨。

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