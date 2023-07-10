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好市多試吃被瞪！他怒咒店員「眼睛被挖」　網卻歪樓這1點：貴庚？

民眾控訴家人試吃時被店員怒瞪。（示意圖／unsplash）

▲原PO控訴家人試吃時被店員怒瞪。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

知名美式賣場COSTCO（好市多）以寬鬆的退貨條款和試吃服務聞名，許多民眾習慣先試吃再買單，以免買到不合胃口的食物。不過有民眾表示，一家人到內湖好市多購物，家人在試吃鮭魚時竟被工作人員怒瞪。原PO表示，家人並非只試吃沒消費，卻被工作人員如此對待，讓他氣得怒嗆：「哪天員工眼睛被挖下來了，我都不覺得意外！」

一名網友8日在「COSTCO好市多商品消費心得分享區」臉書社團匿名發文，表示5日中午一家人到內湖好市多消費，負責鮭魚試吃的店員是大約40幾歲的阿姨，態度極其惡劣，家人試吃鮭魚時竟被店員瞪了一下，而店員被發現瞪人之後還一臉錯愕。

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原PO也解釋他如此生氣的原因，他表示，他們一家並不是沒消費單純去蹭試吃品，當天共消費了6000元，沒想到家人只是想試吃鮭魚，就被店員怒瞪。家人當下和其他人抱怨這件事之後，還是購買了鮭魚，但原PO不滿好市多員工的態度，因此在臉書社團發文控訴這名態度不佳的員工；原PO更在文末生氣表示，「這樣的員工素質，哪天員工眼睛被挖下來，我都不覺得意外！太爛了！」

原PO發文後，留言區卻一陣逆風，有網友認為僅憑原PO的一面之詞，沒有影片，並不能知道事情的經過，因此無法斷定誰錯誰對，「只有單方面說法，好想聽40幾歲的大姊怎麼說」；也有網友表示，就算原PO真的是受害一方，但文末那樣詛咒店員，也已令原PO失去站得住腳的立場，「為什麼人家眼睛要被挖出來？你以為你是誰～去好市多消費買了$6000很多嗎？算是超級大戶了嗎～實在太好笑了！」「可怕！竟然因為這樣要挖人眼睛！」

也有網友歪樓表示，40幾歲的店員竟被原PO稱為「阿姨」，真的好奇原PO是不是10幾歲的小孩，「40幾歲的阿姨？？好想知道您貴庚......」「40歲被叫阿姨，我可能也會瞪他，整個文只在乎這個點！」「你才幼兒園的話才可以叫人家阿姨，不然太沒禮貌了」。

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