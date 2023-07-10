曾有議員關心！柯文哲辦公室還原申請演唱會過程　因政治人物身份被擋

▲民眾黨總統參選人柯文哲原先想在5月辦演唱會，地點選在台北流行音樂中心，但因「政治人物」身份而被擋下。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲7月29日要舉辦演唱會，9日爆料自己原本想辦在台北流行音樂中心，結果北市府不給辦，使台北市長蔣萬安、文化局長蔡詩萍回擊，北流不可以做政治活動。柯文哲辦公室發言人陳智菡回應，今年5月原先要在北流辦演唱會，當時並非「售票演唱會」，但北流立場堅持，加上有許多議員關心，才會因「政治人物」身份而被拒絕。

針對柯文哲要舉辦演唱會一事，其實早於今年3月就有消息傳出，而當時有媒體披露，柯文哲想在5月舉辦演唱會，地點選擇在台北流行音樂中心，結果後來無消無息；但一直到柯文哲近期公佈7月29日演唱會，加上票價8800元堪比南韓女團BLACK PINK，再度引發外界熱議，隨後又發生柯文哲昨在網路直播節目自爆本來想辦在北流，但遭北市府拒絕，痛批「世態炎涼」，被問到是否市長蔣萬安不同意時，柯說「通常這種事由『太監』解決掉，不會到皇上」，此言一出，引來各方砲火。

陳智菡10日下午於柯文哲競選辦公室受訪，針對想租借北流辦演唱會爭議，陳智菡表示，柯文哲非常支持公務員依法行政，但這件事情當中，有幾個問題需要澄清，首先柯文哲因北流、北藝都於手上完成，所以對此抱有非常深的感情。

陳智菡提及，當時希望能在北流辦演唱會，且演唱會形式不涉及政治，而柯營也多次與北流做討論，甚至寄送企劃書，裡面完全沒有政治意涵，然而「北流立場滿堅持，包括有些議員陸續關心，我相信他們壓力也很大，最後回覆因是『政治人物』，所以不管裡面內容為何，一律都是沒辦法，也希望我們體諒。」

陳智菡強調，柯營這邊當然可以體諒，只是柯文哲因為對北流、北藝有感情，所以得知訊息時相當錯愕，加上卸任前曾去北流跟大家告別時，就有向北流、北流中心董事長黃韻玲拋出相關訊息，當時也沒有接收到「只要是政治人物都不能在此辦活動」訊息，所以對柯文哲來說相當錯愕。

針對柯以太監比喻北市府，陳智菡說，柯文哲沒有要針對任何人，而是因為一開始申請過程時，並非現在看到的「售票演唱會」，一開始規劃完全不同，只是純粹的歡樂娛樂活動、歌唱節目，但將企劃送到北流時，因柯文哲是政治人物身份，所以整個企劃沒經過審核就被拒絕，讓柯文哲感到非常錯愕、被貼標籤的感覺，才有此激烈反應。

媒體追問，柯會不會為此道歉？陳智菡回應，各界對於柯文哲的相關論述、反饋與批評，柯文哲都會非常虛心檢討。

隨後，陳智菡也翻開柯文哲原本5月要辦演唱會的企劃大綱，當時標題為「阿北來了！」時間是5月27日下午2時至2時30分，地點選在台北流行音樂中心的南基地戶外廣場，約可容納1500至3000人。

而該節目形式寫著「脫口秀、演唱歌曲、粉絲互動環節」，活動宗旨為「透過舉辦線下活動強化與粉絲之間的交流，期望透過此活動拓展更多的族群，柯文哲將在活動中嘗試跨領域的演出，希望能為大眾帶來不同的印象。」

▼柯文哲出席網路談話性節目「董事長開講」，自爆本想把演唱會辦在北流，結果遭到拒絕。（圖／記者李毓康攝）