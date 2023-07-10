柯文哲借北流遭拒引用「太監說」　他示警音樂人：這人恐成為總統

▲柯文哲日前宣布7月29日要舉辦演唱會。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲宣布7月29日要舉辦演唱會，9日參加直播時爆料，原本想在台北流行音樂中心辦，結果北市府不給辦，被問到是否台北市長蔣萬安不同意？他則回應「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那裡。」對此，知名音樂評論家馬世芳10日就在臉書批評，「他把『北流』和『演唱會』當成什麼了？各位音樂人睜大眼睛看好：這個人可能會變成我們的總統。」

馬世芳引用報導指出，柯文哲說因為該地是「東區門戶計畫的重要政績」，所以本來想「假裝開演唱會」，藉此「夾帶」宣揚政績，「結果世態炎涼，我卸下市長不到三個月，人家就不讓我在那裡辦了。」甚至說道，「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那裡。」

但馬世芳強調，「北流申請及收費規章」是柯文哲擔任市長任內制定的，明文寫著不得有公職人員競選活動、政黨活動或政治性議題活動。他再指出，北流承辦人員還特別詢問柯辦，「是純粹個人演唱會，還是帶有政治宣傳的演唱會」，但當時柯文哲辦公室回覆，「不敢保證沒有政治色彩。」他不禁諷刺，「你看，這種活動要是通過申請，就是『柯主席』賞『柯前市長』一耳光。」

馬世芳表示，關於柯文哲的文化教養（or the lack thereof）、以及對流行音樂（或任何音樂）的品味，暫且不提，但是柯文哲竟然以「太監」羞辱北流董事長黃韻玲；竟然覺得在北流「假裝」辦一場「演唱會」拿來「夾帶宣揚政績」是很 OK 的事。

「他把『北流』和『演唱會』當成什麼了？」，馬世芳最後喊話，各位音樂人睜大眼睛看好，這個人可能會變成我們的總統。

針對北流辦演唱會的爭議，柯文哲辦公室發言人陳智菡回應，今年5月原先要在北流辦演唱會，當時並非「售票演唱會」，但北流立場堅持，加上有許多議員關心，才會因「政治人物」身份而被拒絕。