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民眾黨中央委員賣大陸口罩起訴！未經許可進口還推給工讀生

▲▼民眾黨主席柯文哲21日下午，偕同同黨新北市議員候選人張凱鈞在新店安坑地區以車隊掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨中央委員張凱鈞(左)去年參選新北市議員時，在主席柯文哲陪同下掃街拜票。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨中央委員張凱鈞2年前從大陸進口進400萬片口罩，除了用來在9合1大選時分送給選民，並放在網路上販售，由於口罩外包裝英文顯示能有效阻絕口沫、細菌，被衛生局認為屬於醫療級器材，張凱鈞推稱不知情，是工讀生擅自拿去網上販售，台北地檢署檢察官不採信，10日依違反《藥事法》等罪起訴張和聯速科技公司。

張凱鈞(原名張凱勛)具有英國倫敦大學資訊工程信息所博士、美國賓州匹茲堡大學資訊工程碩士高學歷，官拜中華民國陸軍少校退役，曾任國防大學理工學院講師，2013年洪仲丘事件引發的白衫軍運動中，張凱鈞以軍職身分公開呼籲軍方改革，2018年曾以無黨籍參選台北市議員，2022年披掛民眾黨戰袍，挑戰新北市第9選區仍敗北，現為民眾黨票選中央委員兼台商後援會執行長。

檢方起訴指出，張凱鈞在2021年間，國內新冠疫情開始急速加劇的時候，以個人創辦的聯速科技公司名義，向大陸地區訂購標籤名為Dr. Mask的口罩，2批各約280萬片、100萬元，然後放在PChome網路商城，以每盒10片入，買10盒總價600元的價格販售，平均1片售價6元。

▲民眾黨張凱鈞前往地院抗議周玉蔻濫權。（圖／記者林敬旻攝）

▲張凱鈞在9合1大選期間，多次與黨籍同志到台北地檢署參與政治性案件告發活動。（資料照／記者林敬旻攝）

不過當這些口罩在運送來台時，是以一般口罩報關，海關抽查發現，包裝盒上的英文說明顯示，這批口罩可有效阻絕口沫、細菌傳播，已經屬於需許可才能進口的醫療級器材，另外有些購買的民眾也懷疑這些口罩到底能不能有效防堵新冠病毒散布，因而向衛生局等單位提出檢舉。

最後調查局台北市調處和台北市衛生局分別移送、告發張凱鈞與聯速科技涉嫌違反《藥事法》、加重詐欺等罪，並由檢察官指揮對相關倉儲處展開搜索查扣，張凱均經檢察官屢次傳喚，終於到庭說明，但他否認觸法，堅稱自己送給選民的是台製醫療用口罩，並非從大陸購得。

至於被放到網路上販售的口罩，是他的辦公室助理所為，與他無關，但助理到庭證稱平常只是協助處理選民服務等事務，不會經手相關口罩反受，張凱鈞才改口，應該是工讀生擅自販售，可是又遲遲無法提供該名工讀生的年籍身分，加上商城註冊留下的是張凱鈞的聯速科技公司地址，以及張凱鈞選民服務電話，檢察官因此不採信張凱鈞的辯詞，認為張凱鈞未經核准擅自輸入醫療器材者罪，明知為前項醫療器材而轉讓罪，以及加重詐欺等罪。依規定，即使是過失轉讓，也要驗面臨6個月以下徒刑。

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