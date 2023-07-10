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藍議員談復興空難「侯友宜一聲令下拆水門」　柯文哲：神X病怎麼可能

▲▼民眾黨總統參選人柯文哲、台北市議員張志豪。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

▲民眾黨總統參選人柯文哲、台北市議員張志豪。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

記者袁茵／台北報導

復興航空GE235航班於2015年2月4日發生空難，當時外界批評時任台北市長柯文哲SOP失靈，還鬧出時任新北市副市長侯友宜「一通電話」下令拆水門，才讓大吊車順利進場吊掛失事飛機殘骸。民眾黨10日播出仿議會質詢影片，柯文哲被問及當年傳出侯拆水門一事，柯文哲直言「神X病怎麼可能。」

民眾黨10日中午公布18分鐘「民眾黨上演『質詢』內戰！柯文哲頻『施鹽』讓北市議員問不下去⋯」影片，由民眾黨4名台北市議員擔任質詢角色，向柯文哲進行質詢提問。

台北市議員張志豪提及，自己過去20年是機師，前幾天某位國民黨台北市議員在節目上稱，當初發生復興空難時，當時台北市不敢拆水門，但霸氣的侯友宜一聲令下就把水門拆了，「但我們救災人員明明就在現場，當時明明就是台北市的副市長（鄧家基）下令來拆水門，面對國民黨籍的議員扭曲，市長你怎麼看這問題？」

柯文哲回應，「應該公布那個國民黨籍議員的名字，因為他就說謊嘛！你想想看，新北市副市長來命令台北市公務員拆掉台北市堤防的防水門，你覺得有可能嗎？神X病，怎麼可能，一聽就是假的。」應該要趁這機會把該名國民黨市議員的名字公告廣貼。 

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