柯嘆「卸任就不給辦音樂會」　北流搬規章反擊：不得涉及政治議題

▲柯文哲感嘆租場地被拒，台北流行音樂中心今（10）日聲明表示，場租明確規範「不得涉及政治議題」。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前爆料，原先想借「台北流行音樂中心」辦演唱會，沒想到自己才下台3個月就遭拒，引發一波爭議。對此，北流今（10）日發出新聞稿，搬來場地租借規範與限制說明，「優先提供流行音樂類或文化藝術類活動之租用」，並強調，有明確規範申請活動「不得違反公共秩序或善良風俗，亦不得涉及政治議題或宗教佈教。」

柯文哲日前宣布7月29日要舉辦演唱會，而9日受邀節目直播時爆料，原本想借台北流行音樂中心辦，結果北市府不給辦，感嘆世態炎涼。對此，台北市文化局長蔡詩萍今也在受訪時表示，不曉得「世態炎涼」是什麼意思，但文化局完全不會考量是前市長或現任主席，而是依照管理規則，不能租借給有政治活動疑慮的活動。

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▲針對柯文哲借場地遭拒事件，「台北流行音樂中心」發出聲明。（圖／台北流行音樂中心官網）



「台北流行音樂中心」今日也特地發出新聞稿公告「關於北流場地租借相關限制與規範 特此說明」，聲明表示，北流以推廣流行音樂及促進藝文發展為旨，歡迎各類提倡不同訴求之藝文表演團體申請，且「優先提供流行音樂類或文化藝術類活動之租用」，中心也在租借相關規章中，明確規範申請活動「不得違反公共秩序或善良風俗，亦不得涉及政治議題或宗教佈教」。



北流表示，感謝各界關心與指教，將持續優化各場域，並積極推動臺灣音樂產業發展，衷心歡迎音樂人及喜愛音樂的民眾，都能在此體驗並享受音樂的美好。