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大陸 大陸焦點 特派現場

港府官員：相信「雙普選」仍是中央最終目標

▲▼香港新一屆立法會議員就任　首次在「五星國徽」下宣誓。（圖／路透社）

▼香港立法會。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政制及內地事務局局長曾國衛近日接受港媒專訪時強調，「雙普選」寫在香港的《基本法》中，從來沒有改變，「相信雙普選仍是中央的最終目標。」

香港立法會上周通過區議會改革方案，將民選議席從450席砍至88席。對此，曾國衛認為，香港政制改革工作的「最後一塊拼圖」已經拼上，接下來要籌備選舉的細節安排，除了要確保選舉公平、公正、公開，亦要令投票過程安全有序和人性化。

對於有民主派人士有意參選新一屆區議會，曾國衛表示，政府歡迎任何政治主張的人士參選，但前題是要真心誠意「愛國愛港」，政府也會有機制確保參選人是愛國者。

▲▼香港新一屆立法會議員就任　首次在「五星國徽」下宣誓。（圖／路透社）

曾國衛也提到，政府不會估算投票率，相信只要市民明白政府的用意，知道新一屆區議會能讓市民受惠，相信選民會樂意投票。

被問到香港有無機會實現「雙普選」，曾國衛強調，「雙普選」寫在《基本法》中，從來沒有改變，但需要實事求是，「在香港治理工作達致某個階段後，相信雙普選仍是中央的最終目標。」

曾國衛還說，3年多前他從入境處處長調任政制內地事務局擔任局長，最難忘的是能夠參與完善選舉制度工作，因為這些工作對香港非常重要，也對「一國兩制」行穩致遠非常關鍵。

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