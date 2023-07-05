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2024大選在即！中選會提醒辨別真假訊息　供6大查證管道

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲2024大選在即，中選會提醒辨別假訊息。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選選戰開打備受外界關注，再過半年，2024年1月13日就是總統副總統及立法委員選舉投票日，中選會也特別提醒，依照往年經驗，每逢選舉就會充斥與投票相關的假訊息及錯誤資訊，查證可前往中選會網站外，也能加入訊息查證管道工具，協助家人及親友做訊息確認。

2024年1月13日就是大選投票日，依往年經驗，有些與選舉或投票有關的假訊息、錯誤資訊甚或半真半假的不實訊息，很容易會在line群組對話、臉書社團等各網路社群媒體經由捏造、複製或分享等方式而四處流竄；此外，深偽影音科技已日新月異，在ChatGPT等生成式AI技術興起後，很多昔日以來的不實選務資訊都可能還會再次試圖影響我國的民主選舉。

對此，中選會說明，對於正確的選舉或投票資訊除可前往中選會網站（ https://www.cec.gov.tw/ ）查詢確認外，也能在手機、平板或電腦等對話群組或有關網路社團、社群中加入些訊息查證管道工具，以利於協助家人及親友做訊息確認，也能避免家中長輩或親友不小心因轉傳或分享被檢舉有所觸法而受罰，更可一起守護我國得來不易的民主選舉果實。

以下為訊息查證管道工具與網址：

1、Line訊息查證
查證網址： https://fact-checker.line.me/
點我直接加Line： http://line.me/ti/p/@linefactchecker

2、TFC台灣事實查核中心
查證網址： https://tfc-taiwan.org.tw
點我直接加Line：https://reurl.cc/WGOYq9

3、Mygopen
查證網址： https://www.mygopen.com/
點我直接加Line： https://reurl.cc/jDr4RD

4、Cofacts真的假的
查證網址： https://cofacts.tw/
點我直接加Line： https://reurl.cc/b9mbE3

5.趨勢科技防詐達人
查證網址： https://getdr.com/
點我直接加Line： https://reurl.cc/aVxDmZ

6、美玉姨
查證網址： https://checkcheck.me/
點我直接加Line： https://reurl.cc/ZWNo0V

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選舉中選會假訊息查證

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