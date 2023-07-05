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港府百萬懸賞「反中亂港分子」　羅冠聰坦言緊張：出訪會更慎重

▲▼港府百萬懸賞8名「反中亂港分子」　羅冠聰：出訪會更慎重。（圖／翻攝香港警務處）

▲港警通緝8人，上排左起：任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗；下排左起：許智峰、蒙兆達、劉祖迪、羅冠聰。（圖／翻攝香港警務處）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港警務處國安處3日宣布，懸賞100萬港元（約391萬元新台幣），通緝8名逃竄至海外的「反中亂港分子」，包含括許智峰、羅冠聰等人。對此，人在英國的羅冠聰坦言感到緊張及壓力，並強調未來出訪、外遊都會更加慎重。

羅冠聰得知自己遭懸賞100萬後，在臉書發文表示，這則消息令人緊張，畢竟再次被中共盯上，始終都有著無形壓力，但由於他一直都很低調、隱密地過活，也重視自身安全，因此這則消息並無令他感到有迫切危機，「日後我會更慎重地選擇出訪、外遊的地方，亦更保障自己的個人私隱。」

羅冠聰指出，他在兩年前獲得英國難民身份，過去港府對他的通緝已在國際標準下認定是不合理的政治打壓，如此指控絕對是濫用「國家安全」概念的經典範例，將其內容則定至無遠弗屆，以法律打壓異議聲音。

羅冠聰說，在一個文明的國家，任何進行和平政治倡議工作的權利應被保障，「此次被通緝者的倡議目標俱為希望港人獲得民主和自由，保障他們的基本權利，若如此行徑被視為觸犯國安法，唯一的結論乃國安法為絕對惡法。」

羅冠聰強調，李桂華希望他們回港「自首」，他當然不予考慮，因為他所作之事乃合理、合義的和平倡議工作，「我促請李桂華公開任何我有勾結外國勢力的證據—我既無收受任何外國資金，也不是受僱於任何外國政府機關，更不接受他們的指揮或命令。」

羅冠聰還說，「假如會見外國政要、出席研討會以及聽證會是勾結外國勢力，那麼一眾香港高官早就應墮入法網。」

▼羅冠聰。（資料照／ETtoday）

▲▼香港前立法會議員羅冠聰。（圖／記者曾俊豪攝）

國安處總警司李桂華3日表示，香港「國安法」實施至今共拘捕260人，涉及198男性、62女性，年齡最小的15歲，最大的90歲，其中有161人及5間公司已被檢控，79人被定罪或等候判刑。

李桂華提到，留意到有反中亂港分子逃竄至海外後，仍然繼續危害國家安全的行為，強調國安法是有域外效力，香港警方有責任追究。

李桂華強調，許智峰、羅冠聰等8人犯下嚴重國家安全罪，包括鼓吹制裁或恐嚇香港官員，指明制裁香港法官或檢控人員，並為外國出謀獻策，打擊香港金融中心地位等。

李桂華還說，警方已向法庭申請拘捕令，將懸賞100萬港元通緝許智峰、羅冠聰等8人。

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