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社會 社會焦點 保障人權

罕病男沒飯吃「忍一天求救」　漆黑屋內臥床發抖...警衝超商買餐

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名蕭男罹患罕病，行動不便，8日因看護沒來送餐，直到深夜仍未進食，無奈之下報警請求員警協助。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

台中市一名62歲蕭男身患罕病，獨居在北屯區某民宅，8日晚間22時許，蕭男突然報警，員警到場發現蕭男在床上發抖，他向員警稱「看護今日突然沒來送餐，已經餓了一整天...」無人可幫忙，才向警方求助。員警一看趕緊買來一些包子、米漿讓蕭男進食，隔日再前往關心，確定看護正常送餐，也讓蕭男相當感激。

住在北屯區軍功路某民宅的蕭男，8日22時38分報案表示需要協助，北屯派出所員警林銳隆、蔡承恩立即前往，進入一片漆黑的民宅裡，發現一名蕭男獨自躺在床上，默默在沒開燈的房間裡發抖，講話時雙手還在不停發抖。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

員警見狀，馬上詢問蕭男需要什麼協助？蕭男則說，因為罹患罕見疾病，行動不便，平常都是由看護人員幫忙送餐，但是當天不知道為什麼沒來，已經到了深夜23點，蕭男整日還未吃半點東西，加上家人朋友都沒有來，迫不得已才會打給員警求助。

林、蔡2員趕緊到附近超商買包子、米漿，讓蕭男先墊墊胃止飢，並向蕭男說，如果明日看護還是沒來，再撥打給派出所或是相關單位幫忙。蕭男一聽，感激地說：「如果真的有需要會再尋求協助！」2名員警則在隔日主動前往，確認看護已經前來送餐，恢復正常。

第五警分局長陳松寅表示，嘉許同仁關懷民眾，為民服務是警方積極推動之目標，除打擊犯罪、維護社會治安外，也會注意轄區內弱勢民眾動態，在民眾有困難時，盡其所能給予關懷和協助，讓民眾瞭解警察不僅是嚴格執法，也有親民、溫暖的一面。

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