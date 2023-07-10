快訊／抓到了！拔走5億高中生母住家巡邏簽到簿　男子深夜落網

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中5億高中生命案引起全台輿論關注，檢警偵辦期間，一度傳出恐有不法人士欲對賴家不利，轄區警方5月間在賴母住處設置臨時巡邏點，不過昨(9日)上午賴母卻意外發現門口的巡邏簽到本遭外力拔除。警方獲報後立即調閱監視器追查可疑人士，昨深夜已鎖定涉案男子，並將其逮捕到案。

▲賴母家門前的巡邏簽到簿昨驚傳遭外力拔除，涉案男子昨深夜落網。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

5億賴姓高中生墜亡案發生於5月4日，案發後曾外傳疑有黑道覬覦賴家財產，恐對其不利，警方調查後雖未查出有不法人士動作，但為安全起見，仍於5月間在賴母住處設置臨時巡邏點。

未料2個月過後，賴母今日上午出門發現，門外的臨時巡邏袋竟然不見，趕緊通知警方查察。轄區第五警分局員警獲報到場，發現以釘掛方式釘在牆上的巡邏袋，遭外力扯下，立即成立專案小組偵辦，並隨即補上新的巡邏袋。

警方經調閱監視器追查後，鎖定涉案男子身分，已於9日深夜11時許追查其到案，初步了解，涉案的廖姓男子係附近的一名街友，精神狀況不穩定，研判應非「惡意」拔除簽到簿。警方昨深夜於中清路某大樓前石椅將其查緝到案，並於查緝地點附近搜查尋回巡邏袋及巡邏表，詢問後依刑法第138條毀損公物罪嫌，移請台中地檢署辦理。

警方強調迄今未收到有黑道恐嚇情事，亦未接獲賴母遭人身安全危害之報案。另亦無有媒體所報賴母家中有任何（網路）線路遭破壞。本案已經進入司法程序，相關網路傳聞並非事實，其中涉及違法部分，警方將依法偵辦，請民眾不要輕信。