血庫告急！台中3血型超缺　兩場捐血活動7／10、11登場

▲全台鬧血荒，台中市政府7/10、11舉辦捐血活動，呼籲大家共襄盛舉。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

全台血庫告罄，供血拉警報。台中市政府宣布，為充裕醫療用血，解決血庫短缺情形，與醫療財團法人台灣血液基金會台中捐血中心10日、11日將在台灣大道市政大樓府後廣場舉辦公益捐血活動、10日則在陽明市政大樓府前廣場舉行，邀請市民及市府同仁一同挽袖捐熱血，挹注血庫、利己助人。

台中捐血中心則說，台中血庫需供應台中、彰化、南投、雲林等四縣市醫院每天1800袋；受學生放暑假影響，七、八月年輕學子的捐血人數大減，再加上炎熱天氣，影響民眾出門捐血的意願，致醫院供血減少，血液庫存相當吃緊，血液供應拉警報。

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統計到7月7日為止，台中A型、B型及O型血全都告急，希望民眾在暑假期間，將「捐血」列入暑假待辦事項，抽空到捐血車或捐血定點，挽起袖子挹注血庫，幫助需要的病患，一起響應公益，解決血庫短缺情形。

市府提醒，凡17歲以上，65歲以下，男女體重分別達50公斤及45公斤以上，身體狀況良好者，都可定期捐血。前往前記得攜帶國民身分證或駕照，捐血前一晚應有充足睡眠(睡足6小時)、勿飲酒，加入捐血人行列，幫助他人。