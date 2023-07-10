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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白談「重啟服貿」　林飛帆說話了：十年前的爛題目居然又出現

▲林飛帆宣布退選記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林飛帆。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜日前因「重啟服貿」議題引來各界關注。對此，身為太陽花學運領袖的民進黨前秘書長林飛帆表示，自己有種十年前的爛題目，居然還會在2023年出現的荒誕感，並強調「當然不應該重啟服貿」。

林飛帆說，對於自己應不應該站到第一線駁斥這種論調，在運動上毫無疑問他有責任，但在幾個禮拜前的那個當下，若他第一時間跳出來批評柯文哲，對方網軍一定將他的駁斥，扭曲、歪樓成「性騷黑箱包庇還敢出來反服貿」等，即便民進黨是對性平事件最完整提出制度性改正措施，並且最嚴謹的進行調查，釐清責任，提出調查報告的政黨。

林飛帆表示，對手可以歪樓、轉移焦點的話，他們都已經預想過一遍了，最後綜合衡量，讓同一個世代的夥伴發言，恐怕比因為他發言而讓這個議題再度失焦，要來得合適。那麼這時候為何又決定站出來回應呢？因為他相信經過這段時間，大家都已看得更清楚，各黨面對事件的態度，他們是用怎樣的標準來回應社會。

林飛帆指出，了解國際經貿趨勢的朋友都很清楚。世界自由民主陣營都在嘗試從中國經濟脫鉤。每個國家的速度和路徑，各自不同，但方向基本上一致。因爲世界各國紛紛意識到，中國利用他國對中的經濟依賴，大肆運用所謂的Economic Statecraft，操作「以商逼政」、「以經逼政」，試圖用經濟力，脅迫他國在政治上的對中讓步、妥協。更關鍵的，中國經濟情勢持續下滑，特別是，中國青年的失業率正以「非常嚴峻的速度」持續攀升。

林飛帆說，這正是為什麼民進黨2016年上任後，積極佈局「新南向政策」，並積極強化台美經貿合作，也在最近成功簽署「台美21世紀貿易倡議」的原因。這些都是漸進式、穩健的，佈局台灣對外經貿，更健康的環境。相信講到這裡，應該馬上又有網軍會說，那還不馬上廢掉ECFA? 這種滑波的邏輯。簡言之，此時，去加深與中國經濟的依賴與連帶，台灣沒有更慘，只有最慘！穩健地脫離對中經貿依賴，健全化國際多元市場佈局，才是應該追求的方向。

至於為何還有318到底是要「反服貿」，還是「反黑箱」的爭論？林飛帆回應，這個命題，本身就是柯文哲刻意設定的框架，柯文哲此刻喊重啟服貿的用意，除了趁機攫取深藍支持，抓住鐵藍，第二個更重要的目的，就是試圖將九年前「318反服貿運動」的支持力量分化成「反黑箱派」與「反服貿派」，並且要操作，讓兩者對立起來。而接下來幾乎可以預期，柯文哲要把「反黑箱」標誌為「堅守程序正義」，然後把「反服貿」本身標誌為意識形態掛帥的逢中必反。趁著318運動九年過去，20歲世代對此事印象不深下，再向年輕世代吹一股「堅守程序正義，反對意識形態掛帥」的形象。

而對於自己的退選，林飛帆說，他沈澱自己，也反思了很多，包括自己從政路途中，在專業上的累積，以及自己的不足。除了沉澱反省，他也重新拾起，原本在接受徵召以前，答應美國智庫的邀約所要完成的文章，因此這幾個禮拜都在書寫、編輯。同時，近期有幾個關注台灣情勢的外媒、智庫研究員來訪，他也在能力範圍內，接受他們的訪問，協助他們了解台灣的情勢。「退選之後，許多朋友持續關心，我感記在心。雖然戰鬥位置有所變化，但我會持續一起為台灣努力。」

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