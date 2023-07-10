新娘欠錢不還！婚禮上遭「假賓客」當面討債　新人秒尷尬變臉

▲新人得知阿尤來意後，當場變臉。（圖／TikTok／ayuwess_）



記者王佩翊／綜合報導

印尼一名女子日前參加標會後倒會落跑，不但對成員避不見面，甚至音訊全無。被倒會的其中一名受害者不滿她的行為，便偷偷出席她的婚禮，並當眾在舞台上向新娘「追債」，讓新人們尷尬不已。只見新娘試圖辯解自己欠債不還的行為，而新郎臉上的笑容更是當場消失。

根據《星洲網》報導，雅加達一名女網友阿尤（Ayu）在TikTok發布了一段影片，而內容則記錄了她親自到婚禮會場向新娘討債的過程。原來她與新娘共同參加標會，但是新娘卻突然停止支付5000令吉（約新台幣3.3萬元）的會錢，導致其他成員拿不到錢。

阿尤與其他成員曾多次試圖聯繫這名倒會的女子，但她不但避不見面，也不回覆任何訊息，就連她的家人也不讀不回所有訊息。阿尤不滿多次聯繫都未能成功，因此才想出這個辦法。

阿尤趁這名搞失蹤的倒會女子結婚時，特意出席她的婚禮，假裝送上祝福，其實就是為了討債。在婚禮環節中可以看到新郎、新娘與家屬們一同站在舞台上一一向賓客致意，並接受祝福。而阿尤就這樣跟著人潮排隊，並在見到新娘時，當面大聲地討債，將她欠錢不還的事實告訴現場賓客。

新娘一見到阿尤隨即驚慌地企圖解釋，而新郎則是在旁邊不知發生什麼事，等到新娘偷偷向新郎說悄悄話後，男方才搞清楚狀況，臉上的笑容立刻消失，只剩下滿臉尷尬。