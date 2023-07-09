綠島旺季加強交通管制宣導有成效　7／8起取締執法

▲8日開始，台東縣政府及縣警察局台東分局即正式執行違規車輛取締及港區出入口管制。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著暑假來臨，旅遊人潮也隨之湧現，為促進綠島南寮漁港交通順暢並提升觀光形象，台東縣政府今年對於綠島南寮漁港進行加強交通管制，7/1至9/30期間啟動「旺季加強管制措施」，藉由管制船班抵達前後10分鐘的港口車輛出入，將港區道路空間留給進出港口的步行遊客，創造安全的人行空間。

台東縣政府表示，為使民眾了解今年度管制措施，1日起至7日止為管制宣導期，針對違反管制措施之民眾進行積極勸導，並自7/8正式執法，項目包括「內外臨停區停超過30分鐘」汽機車、併排違停汽機車、紅線違停汽機車，將依道路交通管理處罰條例第56條規定，最高可罰2400元，另於船班靠岸前、後10分鐘內禁止汽機車進入港區，請民眾留意交通及管制規定，切勿以身試法。

經過暑假第一週的勸導期後，目前港區交通管制措施初步已見成效，居民也配合警方將違規車輛移置，有效紓解港區內尖峰壅塞人車交織問題。8日開始，台東縣政府及縣警察局台東分局即正式執行違規車輛取締及港區出入口管制。

交通及觀光發展處代理處長江慧卿指出，雖然碼頭內人行動線有確實改善，但港區外公有停車空間仍長期遭租賃業者佔用，因此也發生接送車輛無法停入臨時停車格，僅能併排於路旁，造成道路交通壅塞之情形。為解決此問題，近期縣府將會同綠島鄉公所、東管處及台東分局等相關單位，共同研商後續的管理解決方案。