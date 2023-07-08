Nga’ayho馬卡巴嗨原住民慶典起跑　馬卡巴嗨公主勇士選拔再登場

▲2023年Nga’ayho馬卡巴嗨原住民慶典暨文化樂舞藝術節記者會，8日早上在台東火車站熱鬧展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023年Nga’ayho馬卡巴嗨原住民慶典暨文化樂舞藝術節記者會，8日早上在台東火車站熱鬧展開。台東市長陳銘風表示，結合台東市四大原住民族，阿美、卑南、排灣及魯凱族的部落豐年祭活動，除了推廣在地傳統祭儀與慶典之外，今年度推出「雙核心亮點」、「五主題活動」、「嶄新登場」等三大主軸，睽違5年的馬卡巴嗨公主勇士選拔也重新登場。

記者會在台東火車站前廣場舉行，首先由原住民部落耆老為活動進行祈福儀式，原委會主委林娜玲、台東縣長饒慶鈴、台東縣政府原民處處長方銘總，以及多位縣議員、市民代表和里長都到場參與。

市長陳銘風指出，「嗨！馬卡巴嗨」系列活動將以音樂、藝術與在地產業文化等特色與傳統為軸心，推出「傳統祭儀演繹」及「原住民歌謠樂舞展演」雙核心亮點。22、23日將在森林公園舉辦「2023年Nga’ay ho馬卡巴嗨原住民慶典暨文化樂舞藝術節」，五大主題活動有「原住民創意舞蹈大賽」、「傳統祭儀演繹展演」、「原住民歌謠樂舞展演暨金曲之夜」、「原味好玩市集-手工創意及原味美食餐桌饗宴」及「傳統技藝與童玩體驗」等，活動內容琳瑯滿目，多元有趣，適合全家人參與同樂。

雙核心亮點部分，推出「傳統祭儀演繹」由邀請部落著名演譯團體展演，將部落特色習俗搬上馬卡巴嗨舞台，使更多部落青年認識自己族群的文化之美，也讓世界看見原住民，使原住民文化永續流傳。「原住民歌謠樂舞展演」經由演唱部落經典歌謠，呈現不同時期的歌曲，使更多部落青年認識自己族群的傳統歌謠之美，透過不同年代的歌謠呈現，不僅讓民眾感受傳統歌謠的動人旋律，也使歌謠風華再現，用不同年代的「流行」詮釋歌謠裡豐富的歌詞意涵與情意。

五大主題活動部分，「原住民創意舞蹈大賽」透過創意舞蹈比賽帶入原住民傳統歌謠與舞蹈創意，結合流行舞蹈方式呈現，希望創造多元藝術活動走向，讓喜愛舞蹈的原住民朋友有表現自我與發揮自信的舞台，並從中發掘原住民舞蹈人才。

「原住民歌謠樂舞展演暨金曲之夜」除了透過各部落歌謠採集、彙整，將不同年代的「流行」重新詮釋外，也將邀請原住民金曲歌手與知名歌手(如：高偉勛、吱吱、盧學叡、王宏恩等)、跪父樂團、族群舞蹈展演，以音樂與現場民眾一同歡慶，打造多元文化交流的空間。

睽違5年之久的馬卡巴嗨勇士公主選拔活動，今年隆重登場，同時設計培訓課程，希望藉由活動結合時下年青人社群平台，擴大族語推廣效益，讓族語走進原住民青年的日常生活中。