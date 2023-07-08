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農會多元文化廚藝教室開班教作泡芙　內餡融入黃荊有特殊氣味

▲米國學校開班教作泡芙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲米國學校開班教作泡芙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮農會米國學校的「多元文化廚藝教室」上午飄出一陣陣濃郁的烘焙香氣，原來是農會特點商請甜點製作老師教導泡芙、餅乾、馬林糖的製作。廚藝教室難得推出甜點類課程，開放報名果然瞬間就秒殺額滿；學員中出現有三代同堂、夫妻檔和好友共同結伴報名的，當泡芙成功出爐的那一霎那廚藝教室響起熱烈的掌聲，學員紛紛拍照留念還現場先品嚐起來。

2020年關山鎮農會爭取行政院農委會經費補助和農會自籌款近五百萬元打造「多元文化廚藝教室」，舊有的穀倉經過規劃設計成為東部地區極具現代化兼具有料理教學、烹飪體驗的平台。至今開放課程豐富內容有異國美食、海鮮食材、客家料理、原住民風味餐等等，從重視食安問題、推廣食農教育出發到藉由品嚐美食的機會輕鬆認識各族群、國家吃的文化。

▲米國學校開班教作泡芙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

創意甜點製作班，邀請台東知名「七度空間」烘焙師以在地食材「黃荊」融入泡芙作為其內餡；「黃荊」是鹿野山嶺榴部落常見的食材，山榴是「黃荊」阿美族語的意思，以鮮奶、中筋麵粉、砂糖、奶油、蛋黃加水先製成泡芙，再以黃荊卡士達、 黃荊等視個人接受度再酌量入餡成為「黃荊泡芙」。黃荊屬於保健植物的一種，據說對於腹病、腸胃、袪風濕等都有不錯的效果。

關山農會「米國學校」校長彭衍芳表示，廚藝教室的啟用讓許多民眾學習到各式美食的製作，報名的學員不僅是家庭主婦，還有夫妻檔甚至祖孫三代等大夥學的都相當有成就感；今天商請市區烘焙達人史蒂夫夫婦前來開課，學員吳姓老公特地帶著老婆一起報名參加，倆人配合的非常有默契，老公指出，老婆平日上班工作繁忙還得下廚相當辛苦，希望共同學會甜點製作，將來有機會他也可以做給家人吃。

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