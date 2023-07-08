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高普考試第2天　典試委員周蓮香巡視考場

▲周蓮香委員(右2)代表考選部頒贈東海國中感謝狀。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲周蓮香委員(右2)代表考選部頒贈東海國中感謝狀。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

112年公務人員高普考試登場，普通考試於7日至8日舉辦，高等考試接續於9日至11日舉行，台東考區設於東海國中，8日普考第2天台東考區典試委員周蓮香在縣府秘書長盧協昌陪同下巡視考場，並向支援考試作業的試務人員表達慰勉之意，為感謝東海國中多年來提供非常棒的應試環境協力為國舉才，周蓮香委員並代表考選部頒贈感謝狀。

此項考試筆試分別在台北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖共13個考區登場，今日上午11時30分負責台東考區的典試委員周蓮香在台東縣府秘書長盧協昌、人事處長張文馨、東海國中校長卓世宏等人陪同下，前往設於東海國中的考場巡視考場及慰問試務工作人員，並瞭解考生應考與試場安排的情形，周委員對試場秩序良好與工作人員的辛勞表示肯定與嘉許，同時也感謝東海國中能夠提供有冷氣非常舒適的考試環境，讓所有的考生在炎熱的夏天，可以從容輕鬆的應試，也希望能夠選擇在台東就業。

考選部為感謝各考區及學校長年協力為國舉才，台東每年承辦國家考試10場，服務台東在地考生，特於這次考試期間，由典試委員周蓮香代表考選部致贈東海國中感謝狀，以表謝忱，由卓校長代表接受。

縣府人事處表示，今年台東考區普考報名人數353人，編排17間試場，到考人數327人，缺考人數126人，到考率64.31 ％；高等考試報名人數408人，編排20間試場，9日起將由高考登場。

此外，縣府安排多班免費接駁車服務，方便應考人往返火車站與考場之間，請多加利用，並祝福應考人金榜題名！接駁車班次如下：（一）7月6日17:40：台東火車站→康橋飯店→福康飯店→公教會館→東海國中，1班次。（二）7月8日15:45：東海國中→台東火車站，1班次。（三）7月8日17:40：台東火車站→康橋飯店→福康飯店→公教會館→東海國中，1班次。（四）7月11日15:15：東海國中→台東火車站，1班次。

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