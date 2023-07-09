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友邦巴拉圭總統當選人7／11訪台　將會蔡英文賴清德

▲▼ 巴拉圭友台執政黨總統候選人潘尼亞（Santiago Pena）勝選。（圖／路透）

▲巴拉圭友台總統當選人貝尼亞（Santiago Pena）勝選。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

外交部9日證實，巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios）伉儷應中華民國（台灣）政府邀請，於7月11日至15日率團訪台，重要成員包括候任外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）、候任總統府秘書長希梅內絲（Lea Giménez Duarte）、候任財政部長費南德茲（Carlos Fernández Valdovinos）及候任工商部長西梅內斯（Francisco Javier Giménez García de Zúñiga），外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，貝尼亞總統當選人伉儷在就職前即遠道來訪，適逢7月12日台巴建交66週年紀念日，對深化兩國傳統邦誼具有重大意義。為示禮遇與重視，總統蔡英文及副總統賴清德將分別接見及設宴款待，並將就雙邊合作及共同關切議題交換意見。

外交部表示，在台期間，貝尼亞總統當選人也將會晤外交部長吳釗燮並接受吳部長款宴，及拜會經濟部長王美花及衛生福利部長薛瑞元；此外，也將參訪台灣科技大學、財團法人台灣世界展望會，進行產業座談會及參觀經建文化設施。

外交部補充，巴拉圭是我國在南美洲的堅實友邦，長年堅定支持我國國際參與，持續在聯合國大會（UNGA）、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（UNFCCC COP）等國際場域為台灣仗義執言。台巴兩國邦誼篤睦，攜手推動多項福國利民的合作計畫，成效斐然，廣獲巴國人民肯定與感謝。

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