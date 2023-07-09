賴清德「巧遇」學生遭嗆笑死人　徐巧芯：簡單粗暴造神

▲民進黨主席、總統參選人賴清德在東海商圈巧遇學生被指「造神」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

現任副總統、民進黨總統參選人賴清德8日到東海商圈，路上巧遇2名東海大學學生，學生在鏡頭前大讚賴提出的私立大學學費補助政策，不過事實上該政策現在還未上路，其中一名學生也被認出是東海大學學生會長。對此，國民黨台北市議員徐巧芯譏諷民進黨又在「簡單粗暴的造神」。

徐巧芯8日晚間在臉書發文，表示「賴神『巧遇』學生『感激』他的故事真是笑死人。」她說其中一名這麼巧，受訪的羅姓學生就是東海大學學生會長，前幾天才參加記者會支持賴清德的政策，當天就在東海商圈巧遇賴清德。

羅姓學生受訪時大讚賴清德私立大學學費補助政策，表示原本每學期要5萬多元學費，減免後很有感，原本還需要在外面打更，現在可以不用了。徐巧芯表示，「問題是這個政策根本還沒上路，是在有感什麼？」，「一個還沒上路的政策，可以被簡單粗暴的造神成這樣，熟悉的民進黨最對味啊。」

名嘴黃揚明則貼出賴清德過去的巧遇紀錄，包括今年6月17日走訪花東中信兄弟投手余謙弟弟余磊，2019年6月在高鐵上巧遇知名YouTuber蔡阿嘎老婆「嘎嫂二伯」，還有巧遇藝人陳美鳳、日籍插畫家山崎兄妹、因長相神似被稱為賴「分身」的醫師何正宇，還有多次在公務行程巧遇突發狀況，出手相救的事蹟，讓黃揚明形容比徐巧芯還巧。

黃揚明也繼續分享各候選人巧遇事蹟，如民眾黨總統候選人柯文哲巧遇對象在2020年以後多是國民黨，2019年以前多是民進黨或時代力量；傳聞醞釀獨立參選的鴻海創辦人郭台銘多巧遇藝人、小模和女神；國民黨候選人侯友宜則較少巧遇。