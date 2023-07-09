　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德「巧遇」學生遭嗆笑死人　徐巧芯：簡單粗暴造神

▲賴清德 民進黨總統參選人 民進黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨主席、總統參選人賴清德在東海商圈巧遇學生被指「造神」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

現任副總統、民進黨總統參選人賴清德8日到東海商圈，路上巧遇2名東海大學學生，學生在鏡頭前大讚賴提出的私立大學學費補助政策，不過事實上該政策現在還未上路，其中一名學生也被認出是東海大學學生會長。對此，國民黨台北市議員徐巧芯譏諷民進黨又在「簡單粗暴的造神」。

徐巧芯8日晚間在臉書發文，表示「賴神『巧遇』學生『感激』他的故事真是笑死人。」她說其中一名這麼巧，受訪的羅姓學生就是東海大學學生會長，前幾天才參加記者會支持賴清德的政策，當天就在東海商圈巧遇賴清德。

羅姓學生受訪時大讚賴清德私立大學學費補助政策，表示原本每學期要5萬多元學費，減免後很有感，原本還需要在外面打更，現在可以不用了。徐巧芯表示，「問題是這個政策根本還沒上路，是在有感什麼？」，「一個還沒上路的政策，可以被簡單粗暴的造神成這樣，熟悉的民進黨最對味啊。」

名嘴黃揚明則貼出賴清德過去的巧遇紀錄，包括今年6月17日走訪花東中信兄弟投手余謙弟弟余磊，2019年6月在高鐵上巧遇知名YouTuber蔡阿嘎老婆「嘎嫂二伯」，還有巧遇藝人陳美鳳、日籍插畫家山崎兄妹、因長相神似被稱為賴「分身」的醫師何正宇，還有多次在公務行程巧遇突發狀況，出手相救的事蹟，讓黃揚明形容比徐巧芯還巧。

黃揚明也繼續分享各候選人巧遇事蹟，如民眾黨總統候選人柯文哲巧遇對象在2020年以後多是國民黨，2019年以前多是民進黨或時代力量；傳聞醞釀獨立參選的鴻海創辦人郭台銘多巧遇藝人、小模和女神；國民黨候選人侯友宜則較少巧遇。

ET快訊
女客討收執聯！超商店員1原因「飆罵5分鐘」：要我90度鞠躬下
明雨區擴大！　最新成颱機率曝
快訊／北市南京西路突現「1.5m天坑」　休旅車壓到爆胎
凌晨連5震！最大規模5.3、震度4級　10縣市有感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德「巧遇」學生遭嗆笑死人　徐巧芯：簡單粗暴造神

影／馬英九去酒吧過73歲生日！　搭Live Band連唱3首西洋老歌

男童「進入火車車長室休息」遭疑違規　台鐵釋疑：1前提合乎規定

無法接受殺警犯在外役監服刑　郭台銘：7／16我將站出來表達憤怒

民進黨與IPAC對談　聚焦學運世代與青年參政

新加坡「空白行程」見了誰？　蔣萬安賣關子：認識新朋友

強化陸戰！藍委入侯友宜團隊　曾銘宗：以縣市來分責任區

鄭麗文主張換侯　媒體人批：她先保證「不接受不分區立委提名」

綠議員「倒戈」力挺恐遭黨紀處分　侯友宜：政治不能沒有人情味

祝侯友宜揮出全壘打！　「英系」總統府國策顧問現身力挺

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

湖南32層大樓磚瓦崩落!　眾人驚恐奔逃遭砸：像爆炸

徐懷鈺、A-Lin合唱《不要再孤單》　擺脫低潮...Ella淚喊：她回來了！

小薫談黑人捲性騷：我是邊緣人！　遭經紀人爆「被排擠」她超慌XD

放棄百萬年薪！30歲裸辭　生活無趣為重新尋回快樂

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

賴清德「巧遇」學生遭嗆笑死人　徐巧芯：簡單粗暴造神

影／馬英九去酒吧過73歲生日！　搭Live Band連唱3首西洋老歌

男童「進入火車車長室休息」遭疑違規　台鐵釋疑：1前提合乎規定

無法接受殺警犯在外役監服刑　郭台銘：7／16我將站出來表達憤怒

民進黨與IPAC對談　聚焦學運世代與青年參政

新加坡「空白行程」見了誰？　蔣萬安賣關子：認識新朋友

強化陸戰！藍委入侯友宜團隊　曾銘宗：以縣市來分責任區

鄭麗文主張換侯　媒體人批：她先保證「不接受不分區立委提名」

綠議員「倒戈」力挺恐遭黨紀處分　侯友宜：政治不能沒有人情味

祝侯友宜揮出全壘打！　「英系」總統府國策顧問現身力挺

「想要一個快樂的媽媽！」愛犬離世1年多　她依然掛心：投胎沒？

三寶妹險釀車禍「露胸部道歉」畫面曝！　看完眾人齊喊原諒她了　

吃對零食不發胖！營養師教「挑選點心3大原則」　減肥也能放心吃

賴清德「巧遇」學生遭嗆笑死人　徐巧芯：簡單粗暴造神

夏日「不同身型」背心穿搭技巧　削肩款超氣質、肉肉臉選V領最修飾

明雨區擴大！　最新成颱機率曝

獨行俠改變建隊方向　可能跟「球迷的最愛」說再見

陸高速公路「黑熊突闖出」撲車！　駕駛夫妻猛撞墜溝車毀人傷

快訊／又震！　規模5.2、最大震度4級

憂瓦格納傭兵破壞穩定　波蘭急調1000名士兵鎮守邊境

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

政治熱門新聞

男童進入車長室休息　台鐵：不違規

無法接受殺警犯在外役監服刑　郭台銘：7／16我將站出來表達憤怒

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

影／馬英九去酒吧過73歲生日！　搭Live Band連唱3首西洋老歌

賴清德「巧遇」學生遭嗆笑死人　徐巧芯：簡單粗暴造神

黃國昌汐止4樓透天厝「頂樓加蓋」　張錦豪：雨遮嚴重超出建築線

鄭麗文主張換侯　媒體人批：她先保證「不接受不分區立委提名」

綠議員「倒戈」力挺恐遭黨紀處分　侯友宜：政治不能沒有人情味

黃國昌踢爆養豬場超貸1億　陳明文回應了

他爆柯文哲「不一定選到底」　黃珊珊：有人坐不住開始放話

祝侯友宜揮出全壘打！　「英系」總統府國策顧問現身力挺

補貼3萬元！　資格、結果一次看

綠嘉縣議員倒戈相挺侯友宜　民進黨中評會要查：從嚴從重處分

韓上侯下？朱立倫認國民黨有「破壞者」　喊話：不聽勸就祭黨紀

更多熱門

相關新聞

賴清德巧遇東海大學生？鄉民起底身分

賴清德巧遇東海大學生？鄉民起底身分

民進黨總統參選人賴清德拋出補助私立大學學雜費政見，欲縮小公私立大專學雜費差距，行政院則拍板高中職學費全免等三大補助方案，賴清德8日走訪東海商圈，巧遇兩名支持學費減免的男大生，卻被網友起底其中一人是東海大學的學生會長，且日前還在「高教平權！青年關心定額補助私大學雜費方案」記者會出席。

金溥聰致電請託幫忙　徐巧芯：「其實我不想」但不敢說不

金溥聰致電請託幫忙　徐巧芯：「其實我不想」但不敢說不

蔡英文Threads首發文：天氣會不會很ㄌㄨㄚˋ

蔡英文Threads首發文：天氣會不會很ㄌㄨㄚˋ

安倍晉三逝世一週年　賴清德感念：將持續深化台日關係

安倍晉三逝世一週年　賴清德感念：將持續深化台日關係

賴清德到林口未通知選區立委　洪孟楷遺憾：沒必要分藍綠

賴清德到林口未通知選區立委　洪孟楷遺憾：沒必要分藍綠

關鍵字：

賴清德徐巧芯黃揚明

讀者迴響

熱門新聞

泰國名寺和尚「路邊車震」嫩齡人妻

凌晨連4震！最大規模5.3、震度4級　10縣市有感

正妹鄰居搭訕照三餐問候！保全1年後現況超淒慘

林志玲爆退圈　AKIRA證實：她希望待在家

等外帶想喝自助飲料被拒！客人：付一樣的錢耶

準新郎車禍亡！交往15年初戀女友淚崩

快訊／高雄男詭異陳屍捷運站出口！

男撞郵務車遭把手插頭慘死　影片曝光

塑膠管猛插後門！便秘男滿肚膿液忍2天休克

即／北市出現1.5m天坑！休旅車爆胎

汽車降溫1招曝　5分鐘「55度→28度」超神

百萬YTR莫彩曦懷孕了：寶寶是「台灣製造」！

科技海綿「2用法」會溶出毒！名醫示警：傷腎又致癌

快訊／又震！　規模5.2、最大震度4級

李玟繼女「6字發聲」洩母女真實互動！最新現況曝光

更多

最夯影音

更多
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦
張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面