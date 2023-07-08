賴清德巧遇東海大學生？鄉民「眼熟起底」身分：曾上過記者會

▲民進黨主席暨總統參選人賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德拋出補助私立大學學雜費政見，欲縮小公私立大專學雜費差距，行政院則拍板高中職學費全免等三大補助方案，賴清德8日走訪東海商圈，巧遇兩名支持學費減免的男大生，卻被網友起底其中一人是東海大學的學生會長，且日前還在「高教平權！青年關心定額補助私大學雜費方案」記者會出席。

據《三立新聞》報導，賴清德8日在東海商圈「巧遇」兩名男大生，其中一名黑衣男子表示，每學期學費本來5萬多元，因為賴清德提出的減免，現在只要繳1萬多元，非常有感，都不用去外面打工了，另一名戴著眼鏡的男學生則說減輕很多負擔，謝謝賴副總統。

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由於正值暑假時期，賴清德詢問兩名學生是剛在附近嗎？對方則回，他們是東海大學的學生，剛好在附近而已。

▲東海大學的學生認出該名男子是學生會會長。（圖／翻攝Dcard）



然而，新聞曝光後有網友在PTT發文表示，「其中學生怎麼看起來有點眼熟，原來之前開過記者會啊」，並附上該名黑衣男大生日前參加由高教平權連線舉版的「高教平權！青年關心定額補助私大學雜費方案」記者會。

此外，也有東海大學的學生在論壇Dcard表示，「這不是我們羅大會長嗎？」讓PTT鄉民感嘆，「真巧。會長暑假了還辛苦的打工賺錢，

真的很需要補助啊」。