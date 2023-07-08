　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

安倍晉三逝世一週年　賴清德感念：將持續深化台日關係

▲▼賴清德感念安倍前首相。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲賴清德感念安倍前首相。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

記者詹宜庭／台北報導

今（8日）為日本前首相安倍晉三逝世一週年，副總統賴清德透過臉書發文表示，感念安倍前首相，持續深化台日關係，他永遠不會忘記安倍前首相對台灣的幫助跟支持；未來也會持續深化台日各方面的關係，讓台日命運共同體更堅定，為印太的和平與繁榮共同努力。

賴清德表示，今天是日本前首相安倍晉三逝世一週年的日子，這一年來，隨著疫情穩定後的國界開放，台日雙方的各項交流持續升溫，逐漸回到疫情前的熱絡情景。更重要的是，在國際局勢變遷快速的今日，台灣與日本的緊密合作，是印太和平繁榮的重要基礎。

賴清德透露，日前他與日華議員懇談會的會長古屋圭司見面時提到，期望他們這一輩能承繼前總統李登輝、前首相安倍的遺志，更加緊密合作，讓台日兩國的感情更好，發揮印太和平穩定的力量，創造兩國經濟發展，造福兩國人民。

對於日本國會跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員、事務局長木原稔將於8月22日至24日訪問台灣，賴清德說，古屋會長本次訪台行程，是先在沖繩縣的「與那國島」，和立法院長游錫堃會合後，一起搭船從蘇澳港入境台灣。

賴清德指出，宜蘭和與那國島距離僅111公里，此舉不僅促進兩地的互動交流，也能為台日關係進一步拉近距離。去年古屋會長來台訪問時，也曾在蘇澳眺望與那國島，當時他用台語說出安倍前首相的名言，「台灣有事，就是日本有事」，為所有心繫台日關係的朋友們，表達出心中最真誠的聲音。

賴清德強調，台灣與日本一起站在對抗威權擴張的第一線，雙方人民有著歷史的羈絆，以及天災互助所建立起的「命運共同體」情感。台日雙方無論是政府或民間，都秉持這份情感，創造台日之間更多的合作交流，「我們永遠不會忘記安倍前首相對台灣的幫助跟支持。未來，我也會持續深化台日各方面的關係，讓台日命運共同體更堅定，為印太的和平與繁榮共同努力。」

ET快訊
偷女砲兵「小可愛照」！還分享同袍意淫　2天兵下場曝
一票人狂問！洗完澡「吹風機吹妹妹」會出事　名醫解答了
湖南32層大樓磁磚崩落「炸開人行道」！　眾人奔逃影片曝光
咖啡一天「上限杯數」注意了！　「6症狀」是過量警訊
快訊／安全帽漂水面！　女「頭下腳上」插池中溺斃
巨肥龜殼花出沒！見人瞬間「猛張血口」　專家：遇到別打

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

證實費鴻泰、李德維加入侯選辦　曾銘宗：陸續還會加入中南部立委

安倍晉三逝世一週年　賴清德感念：將持續深化台日關係

遭郭辦駁斥「不實訊息」　黃光芹澄清：郭台銘確實有說會參選到底

鄭家純「開示昌粉」為何黃國昌變哏圖：正義使者忘自家土地沒種菜

呱吉批716遊行只是「總統候選人的秀場」　黃國昌2重點回應

回應「文大包租公」質疑　侯友宜：岳父買的地不在我名下

北市大橋國小「午餐含鈕扣、筆心」！一年出包12次　教育局開罰了

上館長節目談廢死、居住正義、特偵組　侯友宜：上任後還給社會公平正義

黃國昌踢爆養豬場超貸1億　陳明文回應「退休後當豬農」

快訊／回應抗彈板安全疑慮！國防部7／11說明　漢光前公開鑑測結果

瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號

臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

彰化父榔頭殺妻追打兒！18歲子「頭部凹陷+撕裂傷」

Melody宣布離婚！結束17年婚姻　「3點差距成主因」：非常困難的決定

余祥銓為女兒禁慾停機：怕撞到　寶寶5個月未出生「18歲才能談戀愛！」

藝人陳志強發文自爆酒駕　警攔查原因曝：安全帽沒扣

藝人陳志強自爆酒駕　警員攔查原因曝光：安全帽沒扣

汪散步偶遇嬤「興奮橫著走」　她見螃蟹柴笑：從小就這樣

證實費鴻泰、李德維加入侯選辦　曾銘宗：陸續還會加入中南部立委

安倍晉三逝世一週年　賴清德感念：將持續深化台日關係

遭郭辦駁斥「不實訊息」　黃光芹澄清：郭台銘確實有說會參選到底

鄭家純「開示昌粉」為何黃國昌變哏圖：正義使者忘自家土地沒種菜

呱吉批716遊行只是「總統候選人的秀場」　黃國昌2重點回應

回應「文大包租公」質疑　侯友宜：岳父買的地不在我名下

北市大橋國小「午餐含鈕扣、筆心」！一年出包12次　教育局開罰了

上館長節目談廢死、居住正義、特偵組　侯友宜：上任後還給社會公平正義

黃國昌踢爆養豬場超貸1億　陳明文回應「退休後當豬農」

快訊／回應抗彈板安全疑慮！國防部7／11說明　漢光前公開鑑測結果

Melody曾休克瀕死「急輸7大袋血」！送醫命危　富商前夫真實反應曝光

證實費鴻泰、李德維加入侯選辦　曾銘宗：陸續還會加入中南部立委

10隻貓咪找家中「牠見人就蹭籠子」　東森寵物岡山店周末辦送養會

小資族無痛省錢8大秘招！戒掉「想要」每月省千元、辦一堆信用卡超NG

水晶／超濃肉桂糖霜嘴中化開！宜蘭復古老宅咖啡　夏日必搭酸甜檸檬咖啡

【廣編】7／8世界過敏日LP33攜手兒科醫師　打造「有感抗敏」好體質

北高雄隔條路單坪省10萬　老司機才知道的「秘密」重劃區

警方調查出爐！布蘭妮「自己打到臉」　NBA狀元保鑣早道歉了

超可惡！剪34鴿羽毛斷腳丟橋下等死...狠男找到了　最高可罰215萬

韓網求引進「台灣搶票先答題」機制！　網一看MV破億順序：太難了吧

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

政治熱門新聞

呱吉716遊行候選人秀場論　黃國昌回應了

黃國昌踢爆養豬場超貸1億　陳明文回應了

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

鄭家純「開示昌粉」為何黃國昌變哏圖

回應「文大包租公」質疑　侯友宜：岳父買的地不在我名下

補貼3萬元！　資格、結果一次看

北市大橋國小午餐含異物！一年出包12次

上館長節目談廢死、居住正義、特偵組　侯友宜：上任後還給社會公平正義

快訊／回應抗彈板安全疑慮！國防部7/11說明　漢光前公開鑑測結果

中產以下房貸補貼10日入帳　首批核定25萬戶

囤房稅2.0會轉嫁到租金？財政部說明了

柯文哲沒有要選到底？　陳智菡怒斥：政黨政治應誠實、不該扭曲

組織部主任宋雲飛被爆柯黑、慣老闆　民眾黨：目前未有解任考量

黃國昌畸零地被爆變停車場　新北交通局：如屬實限15天內改善

更多熱門

相關新聞

安倍逝世明屆滿周年　奈良設「獻花台」引反彈

安倍逝世明屆滿周年　奈良設「獻花台」引反彈

日本前首相安倍晉三去年7月8日在奈良發表街頭演說中遇刺身亡，明（8）日將屆滿周年。事發後日本政界及社會為了是否舉行國葬嚴重分歧，如今支持者申請在案發現場附近設置獻花台，有路過民眾雙掌合十哀悼，卻也有反對團體提出請願書要求取消。

賴清德到林口未通知選區立委　洪孟楷遺憾：沒必要分藍綠

賴清德到林口未通知選區立委　洪孟楷遺憾：沒必要分藍綠

賴清德稱「中央協助地方建社宅」　柯文哲批：與事實不符

賴清德稱「中央協助地方建社宅」　柯文哲批：與事實不符

再走30公尺就是一家人　賴清德親曝與愛犬相遇感人故事

再走30公尺就是一家人　賴清德親曝與愛犬相遇感人故事

美容美髮業「反服貿」　公會理事長：若強行通過會串連全台業者抗爭

美容美髮業「反服貿」　公會理事長：若強行通過會串連全台業者抗爭

關鍵字：

賴清德安倍晉三台日關係

讀者迴響

熱門新聞

網紅爆廖峻性騷「私下求大哥出手滅火」！

范瑋琪才取消開唱　郭源元臉書首發聲！

訂婚才知「新娘拍AV」　他崩潰悔婚

他見女友拿吹風機「吹妹妹」驚呆！權威醫說NO

蔡依林恩師「飯店打工端盤」被目擊！　親吐動向

湖南32層大樓磁磚崩落　眾人驚恐奔逃遭砸

40%台人多汗症！醫點名「6習慣味更濃」：狐臭不只腋下臭

連Melody也離婚！網點名「1對星夫妻」要守住

女屋主2年沒回家！鄰居打通牆壁住進來

要買才能進來？店家掛公告：嚴禁參觀閒晃

「巨肥龜殼花」見人猛張血口超駭人

曾被陳建州拐進房　《黑澀會》妖嬌願為大牙出庭作證

張惠妹含淚獻唱悼念李玟逼哭萬人

李玟二姊親曝「是妹夫透過助手告知死訊」

小薫驚曝「被黑澀會美眉排擠」

更多

最夯影音

更多
瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號

瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號
臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

彰化父榔頭殺妻追打兒！18歲子「頭部凹陷+撕裂傷」

彰化父榔頭殺妻追打兒！18歲子「頭部凹陷+撕裂傷」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面