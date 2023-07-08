安倍晉三逝世一週年　賴清德感念：將持續深化台日關係

▲賴清德感念安倍前首相。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

記者詹宜庭／台北報導

今（8日）為日本前首相安倍晉三逝世一週年，副總統賴清德透過臉書發文表示，感念安倍前首相，持續深化台日關係，他永遠不會忘記安倍前首相對台灣的幫助跟支持；未來也會持續深化台日各方面的關係，讓台日命運共同體更堅定，為印太的和平與繁榮共同努力。

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賴清德表示，今天是日本前首相安倍晉三逝世一週年的日子，這一年來，隨著疫情穩定後的國界開放，台日雙方的各項交流持續升溫，逐漸回到疫情前的熱絡情景。更重要的是，在國際局勢變遷快速的今日，台灣與日本的緊密合作，是印太和平繁榮的重要基礎。

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賴清德透露，日前他與日華議員懇談會的會長古屋圭司見面時提到，期望他們這一輩能承繼前總統李登輝、前首相安倍的遺志，更加緊密合作，讓台日兩國的感情更好，發揮印太和平穩定的力量，創造兩國經濟發展，造福兩國人民。

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對於日本國會跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員、事務局長木原稔將於8月22日至24日訪問台灣，賴清德說，古屋會長本次訪台行程，是先在沖繩縣的「與那國島」，和立法院長游錫堃會合後，一起搭船從蘇澳港入境台灣。

賴清德指出，宜蘭和與那國島距離僅111公里，此舉不僅促進兩地的互動交流，也能為台日關係進一步拉近距離。去年古屋會長來台訪問時，也曾在蘇澳眺望與那國島，當時他用台語說出安倍前首相的名言，「台灣有事，就是日本有事」，為所有心繫台日關係的朋友們，表達出心中最真誠的聲音。

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賴清德強調，台灣與日本一起站在對抗威權擴張的第一線，雙方人民有著歷史的羈絆，以及天災互助所建立起的「命運共同體」情感。台日雙方無論是政府或民間，都秉持這份情感，創造台日之間更多的合作交流，「我們永遠不會忘記安倍前首相對台灣的幫助跟支持。未來，我也會持續深化台日各方面的關係，讓台日命運共同體更堅定，為印太的和平與繁榮共同努力。」