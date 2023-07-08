　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

無法接受殺警犯在外役監服刑　郭台銘：7／16我將站出來表達憤怒

▲郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

▲郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市信義區2014年曾發生員警薛貞國遭殺害命案，捲入該案的易寶宏被判9年徒刑，並於2019年入獄，然而卻有網友爆料，易寶宏目前正在外役監服刑，而矯正署表示是依法辦理。對此，鴻海創辦人郭台銘今（8日）表示無法接受，自己身為警眷，完全理解基層員警的憤怒；郭說，「當官員踐踏基層，民意就必須反撲。7月16日，我將站出來表達我的憤怒」。

郭台銘8日晚間在臉書表示，是可忍，孰不可忍，外役監逃犯殺警案未滿一年，矯正署還把殺警案兇手放到外役監，這就是民進黨給人民的司法正義嗎？2022年8月，台南凃明誠與曹瑞傑兩名員警，執勤中遭明德外役監逃脫犯人林信吾殺害，這件事一直留在他心中，尤其凃明誠二姐在新聞媒體吶喊的畫面，每想到一次就揪心一次。

郭台銘說，昨天他看到新聞，9年前轟動全台的夜店殺警案，兇手竟然逍遙地在外役監服刑，而對此矯正署的回覆，竟然是「一切依法辦理」，讓他完全無法接受。對於有基層員警就此表示「我真的覺得我那學長白死了，政府根本都在打假球」，郭台銘則說，他看了好沉痛，若非基層員警勇於發聲，永遠不知道真相有多離譜。

「我父親是警察，作為警眷，我完全理解這些憤怒，我也曾經是苦等的家人，能吃上一頓飯，就是最平凡的幸福。」郭台銘質問法務部長蔡清祥，你到底做了什麼？政府曾經承諾的司法改革，又到底改變了什麼？

郭台銘說，總統蔡英文2016年就職演說中曾表示，「必須要讓受害者以及家屬覺得，不幸事件發生的時候，政府是站在他們這一邊……司法失去作為正義最後一道防線的功能，是人民普遍的感受」，但如今回顧，實在諷刺極了，7年過去了，什麼都沒變，弄破社會安全網的元兇，竟然還是政府自己。

郭台銘表示，「這是執政黨的傲慢，這是民進黨政府的傲慢，試問：人民該不該憤怒？要不要大聲怒吼？當官員踐踏基層，民意就必須反撲。7月16日，我將站出來表達我的憤怒！」

ET快訊
台北電影獎／66歲陸小芬奪影后！20年沒演戲「一拍就拿獎」
科技海綿「2用法」會溶出毒！醫示警：傷腎又致癌
台北電影獎／王柏傑奪影帝！　《疫起》狂拿5獎
無法接受殺警嫌在外役監服刑　郭台銘：7／16我將站出來表達憤
快訊／高雄男詭異陳屍捷運出口
安心亞跳破褲子　轉身「大露屁股蛋」畫面超辣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

無法接受殺警犯在外役監服刑　郭台銘：7／16我將站出來表達憤怒

民進黨與IPAC對談　聚焦學運世代與青年參政

新加坡「空白行程」見了誰？　蔣萬安賣關子：認識新朋友

強化陸戰！藍委入侯友宜團隊　曾銘宗：以縣市來分責任區

鄭麗文主張換侯　媒體人批：她先保證「不接受不分區立委提名」

綠議員「倒戈」力挺恐遭黨紀處分　侯友宜：政治不能沒有人情味

祝侯友宜揮出全壘打！　「英系」總統府國策顧問現身力挺

起底組織部主任反遭圍剿　民眾黨黨代表控遭「赤裸裸地性羞辱」

四接環評擇期再審　賴士葆控：粗暴鴨霸！官員私改視訊想強行過關

民眾黨高層被爆詐欺前科+慣老闆　他舉王世堅名言：根本詐騙集團

瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號

臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

《最佳利益3》陳庭妮見死不救中風爸　黑化：你就活在病床上！..轉身奪大位

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

彰化父榔頭殺妻追打兒！18歲子「頭部凹陷+撕裂傷」

Melody宣布離婚！結束17年婚姻　「3點差距成主因」：非常困難的決定

余祥銓為女兒禁慾停機：怕撞到　寶寶5個月未出生「18歲才能談戀愛！」

汪散步偶遇嬤「興奮橫著走」　她見螃蟹柴笑：從小就這樣

物理系教授課堂剪斷瓦斯管　實驗前幽默笑：都有保險齁

無法接受殺警犯在外役監服刑　郭台銘：7／16我將站出來表達憤怒

民進黨與IPAC對談　聚焦學運世代與青年參政

新加坡「空白行程」見了誰？　蔣萬安賣關子：認識新朋友

強化陸戰！藍委入侯友宜團隊　曾銘宗：以縣市來分責任區

鄭麗文主張換侯　媒體人批：她先保證「不接受不分區立委提名」

綠議員「倒戈」力挺恐遭黨紀處分　侯友宜：政治不能沒有人情味

祝侯友宜揮出全壘打！　「英系」總統府國策顧問現身力挺

起底組織部主任反遭圍剿　民眾黨黨代表控遭「赤裸裸地性羞辱」

四接環評擇期再審　賴士葆控：粗暴鴨霸！官員私改視訊想強行過關

民眾黨高層被爆詐欺前科+慣老闆　他舉王世堅名言：根本詐騙集團

台北電影獎得獎名單／66歲陸小芬奪影后！20年沒演戲「一拍就拿獎」

直擊／Jessi寵粉合照「一看手機桌面竟是SEVENTEEN」　傻眼飆髒話

不只下體流膿！染淋病「4部位恐中鏢」　醫急勸1件事

曾珮瑜中門大開辣翻典禮　謝欣穎花花裝突圍

快訊／好市多起司驗出致癌物！ 高雄衛生局出手開罰了

快訊／台南七股男抓魚蝦溺水　消防人員摸黑搶救命危

私吞南瑤宮519萬香油錢　「寺廟室」女公務員下場慘了

傅孟柏得獎「感謝天下媽媽」藏心中陰影　獎金一半請客「剩下全捐」

關於《絕世網紅》朴圭瑛的5件事：私下是學霸、獲封「Netflix的女兒」！

無法接受殺警犯在外役監服刑　郭台銘：7／16我將站出來表達憤怒

政治熱門新聞

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

黃國昌踢爆養豬場超貸1億　陳明文回應了

呱吉716遊行候選人秀場論　黃國昌回應了

黃國昌汐止4樓透天厝「頂樓加蓋」　張錦豪：雨遮嚴重超出建築線

韓上侯下？朱立倫認國民黨有「破壞者」　喊話：不聽勸就祭黨紀

鄭家純「開示昌粉」為何黃國昌變哏圖

黃國昌不知畸零地變停車場　他轟「違法媽寶」：雙標讓人討厭！

補貼3萬元！　資格、結果一次看

回應「文大包租公」質疑　侯友宜：岳父買的地不在我名下

金溥聰致電請託幫忙　徐巧芯：「其實我不想」但不敢說不

綠議員「倒戈」力挺恐遭黨紀處分　侯友宜：政治不能沒有人情味

無法接受殺警犯在外役監服刑　郭台銘：7／16我將站出來表達憤怒

北市大橋國小午餐含異物！一年出包12次

鄭麗文主張換侯　媒體人批：她先保證「不接受不分區立委提名」

更多熱門

相關新聞

強化陸戰！藍委入侯友宜團隊　曾銘宗：以縣市來分責任區

強化陸戰！藍委入侯友宜團隊　曾銘宗：以縣市來分責任區

國民黨2024總統參選人侯友宜選辦的地方組織召集人曾銘宗今（8日）證實，找了現任藍委費鴻泰、李德維，及新北市前立委吳育昇加入侯團隊，並透露未來將找中、南部的現任或前任立委加入。至於未來如何打組織戰，曾銘宗表示，到時候將分區，看一個人要負責哪幾個縣市，然後全力去拜訪、整合。

綠議員「倒戈」力挺恐遭黨紀處分　侯友宜：政治不能沒有人情味

綠議員「倒戈」力挺恐遭黨紀處分　侯友宜：政治不能沒有人情味

祝侯友宜揮出全壘打！　「英系」總統府國策顧問現身力挺

祝侯友宜揮出全壘打！　「英系」總統府國策顧問現身力挺

民眾黨高層被爆詐欺前科+慣老闆　他舉王世堅名言：根本詐騙集團

民眾黨高層被爆詐欺前科+慣老闆　他舉王世堅名言：根本詐騙集團

侯友宜秋天訪美！新北市府早編預算　「市政行程」地點曝光

侯友宜秋天訪美！新北市府早編預算　「市政行程」地點曝光

關鍵字：

郭台銘殺警案外役監716遊行易寶宏2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

網紅爆廖峻性騷「私下求大哥出手滅火」！

李玟繼女「6字發聲」洩母女真實互動！最新現況曝光

3樓丟女嬰致死　單身媽拋下瞬間就後悔

范瑋琪才取消開唱　郭源元臉書首發聲！

湖南32層大樓磁磚崩落　眾人驚恐奔逃遭砸

訂婚才知「新娘拍AV」　他崩潰悔婚

擦撞郵務車把手詭刺太陽穴　騎士慘死

Melody曾休克瀕死「急輸7大袋血」！前夫反應曝光

李玟80億富商老公惹眾怒　二姊直接踢爆真相

「巨肥龜殼花」見人猛張血口超駭人

泰國名寺和尚「路邊車震」嫩齡人妻

他見女友拿吹風機「吹妹妹」驚呆！權威醫說NO

范瑋琪演唱會喊卡原因？瘋傳「網友要帶這燈牌鬧場」

Jennie舞台上爆哭　淚唱：我沒傷害誰

快訊／安全帽漂水面！親水公園1女落水溺斃

更多

最夯影音

更多
瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號

瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號
臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

《最佳利益3》陳庭妮見死不救中風爸　黑化：你就活在病床上！..轉身奪大位

《最佳利益3》陳庭妮見死不救中風爸　黑化：你就活在病床上！..轉身奪大位

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面