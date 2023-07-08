無法接受殺警犯在外役監服刑　郭台銘：7／16我將站出來表達憤怒

▲郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市信義區2014年曾發生員警薛貞國遭殺害命案，捲入該案的易寶宏被判9年徒刑，並於2019年入獄，然而卻有網友爆料，易寶宏目前正在外役監服刑，而矯正署表示是依法辦理。對此，鴻海創辦人郭台銘今（8日）表示無法接受，自己身為警眷，完全理解基層員警的憤怒；郭說，「當官員踐踏基層，民意就必須反撲。7月16日，我將站出來表達我的憤怒」。

郭台銘8日晚間在臉書表示，是可忍，孰不可忍，外役監逃犯殺警案未滿一年，矯正署還把殺警案兇手放到外役監，這就是民進黨給人民的司法正義嗎？2022年8月，台南凃明誠與曹瑞傑兩名員警，執勤中遭明德外役監逃脫犯人林信吾殺害，這件事一直留在他心中，尤其凃明誠二姐在新聞媒體吶喊的畫面，每想到一次就揪心一次。

郭台銘說，昨天他看到新聞，9年前轟動全台的夜店殺警案，兇手竟然逍遙地在外役監服刑，而對此矯正署的回覆，竟然是「一切依法辦理」，讓他完全無法接受。對於有基層員警就此表示「我真的覺得我那學長白死了，政府根本都在打假球」，郭台銘則說，他看了好沉痛，若非基層員警勇於發聲，永遠不知道真相有多離譜。

「我父親是警察，作為警眷，我完全理解這些憤怒，我也曾經是苦等的家人，能吃上一頓飯，就是最平凡的幸福。」郭台銘質問法務部長蔡清祥，你到底做了什麼？政府曾經承諾的司法改革，又到底改變了什麼？

郭台銘說，總統蔡英文2016年就職演說中曾表示，「必須要讓受害者以及家屬覺得，不幸事件發生的時候，政府是站在他們這一邊……司法失去作為正義最後一道防線的功能，是人民普遍的感受」，但如今回顧，實在諷刺極了，7年過去了，什麼都沒變，弄破社會安全網的元兇，竟然還是政府自己。

郭台銘表示，「這是執政黨的傲慢，這是民進黨政府的傲慢，試問：人民該不該憤怒？要不要大聲怒吼？當官員踐踏基層，民意就必須反撲。7月16日，我將站出來表達我的憤怒！」