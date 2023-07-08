祝侯友宜揮出全壘打！　「英系」總統府國策顧問現身力挺

▲侯友宜前往嘉義拜票，九華山地藏庵董事長、「英系」的總統府國策顧問黃俊森（左四）也出席。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（8）日前往嘉義拜廟拉選票，一整天下來前往11個地點，其中，下午到綏靖侯嘉邑城隍廟、九華山地藏庵參拜時，九華山地藏庵董事長、「英系」的總統府國策顧問黃俊森也出席。致詞時他特別提到，侯友宜從政過程認真、用心及打拚，並用嘉義棒球精神大力的發輝，希望他打出一支全壘打。

黃俊森提到，侯友宜曾分享，他嘉中就學時搭乘糖鐵五分車經歷，讓人感到就學過程艱辛，「比我辛苦太多了」，後來又願意花時間參加警察大學考試，一路上都朝著他的志願走，今天侯到九華山地藏庵參拜菩薩，相信他已向菩薩報告志向，也相信若菩薩認同他，就會發揮神威讓民眾支持他，讓大家票投得下去。

黃俊森接著說，侯友宜的從政過程，大家都知道他的認真、用心、打拼，期許他用嘉義棒球的精神，大力的發揮，希望他打出一支全壘打，成功為台灣人民打拚、做事情，也照顧嘉義市民，預祝他成功、順利、圓滿。

黃俊森是總統蔡英文的親家，2020年總統大選時也擔任蔡英文嘉義市競選總部主委，那時國民黨總統參選人韓國瑜到嘉義九華山地藏庵參拜時，黃俊森以「有事外出」名義未現身。不過，今天侯友宜到現場，他不僅現身，更祝福他「打出一支全壘打」，令人相當意外。