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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

強化陸戰！藍委入侯友宜團隊　曾銘宗：以縣市來分責任區

▲國民黨立法院黨團總召曾銘宗任侯友宜選辦組織召集人。（圖／記者許靖騏攝）

▲國民黨立法院黨團總召曾銘宗任侯友宜選辦組織召集人。（資料照／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜選辦的地方組織召集人曾銘宗今（8日）證實，找了現任藍委費鴻泰、李德維，及新北市前立委吳育昇加入侯團隊，並透露未來將找中、南部的現任或前任立委加入。至於未來如何打組織戰，曾銘宗表示，到時候將分區，看一個人要負責哪幾個縣市，然後全力去拜訪、整合。

侯友宜6月28日宣布國安會前秘書長金溥聰擔任選辦執行長，前行政院副院長杜紫軍則將擔任國政顧問團召集人，前台南市議員謝龍介及前立委林鴻池將擔任副召集人，而曾銘宗則任地方組織召集人，搶救民調低迷的窘境。

曾銘宗8日受訪時，證實費鴻泰、李德維、吳育昇加入侯友宜團隊，並透露後續還會陸陸續續加進包括中部、南部的立委或前立委，一起來打組織戰。

針對侯友宜團隊加入其他立委後，未來如何一起打組織戰？曾銘宗向《東森新媒體ETtoday》表示，到時候將分區，看一個人要負責哪幾個縣市，然後全力去拜訪、整合現任立委、立委候選人，以及當地泛藍人士。

對於有無在全代會前要達到什麼目標，曾銘宗說，這跟全代會沒有特別的結合，就是會全面性地去拜訪。至於中南部是否找好人選了？曾銘宗回應，一直都在物色，中南部整合上沒有哪裡特別困難。

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