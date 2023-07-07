兩岸棒球文化節連城開幕　台東、彰化等4支少年球隊參賽

▲活動現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

兩岸棒球文化節今（7）日在福建連城開幕，兩岸140餘名選手在接下來3天，將進行16場比賽。台東縣體育發展基金會董事長陳劍賢表示，非常開心能再度來連城參賽，少年棒球比賽推動了兩岸的緊密聯繫和常態化交流。

此次棒球文化節賽事將於7日至10日進行，來自台灣的台東長濱三民聯合棒球隊、台東泰源信義聯合棒球隊、彰化縣東山小學棒球隊、新竹縣上館小學棒球隊等4支棒球隊，將與大陸中山熊貓棒壘球俱樂部棒球隊、深圳市卡加利棒球隊、河南聚星聯盟棒球隊、連城實驗小學棒球隊等4支棒球隊比拚球技。

參加開幕式的陳劍賢致詞稱，棒球是集趣味、策略、技巧與協作為一體的集體運動，為兩岸融合發展打開了「新窗口」；少年棒球比賽有力推動兩岸緊密聯繫和常態交流，讓兩岸情緣更親厚。

除棒球交流賽外，文化節期間還舉辦了連城台商工業集中區棒球系列產品生產企業考察、客家民俗文化體驗等交流活動。

▲參賽隊伍 。（圖／記者蔡儀潔攝）

實際上，連城作為亞洲最大的棒球用品生產基地，先後吸引了宏國（龍岩）運動用品等多家棒球產品台企設廠。自2014年起，連城每年常態化舉辦或承辦兩岸交流賽事活動17場次，共有19支台灣青少年棒球隊（慢速壘球隊）540多人次來比賽交流。

據悉，本屆比賽由閩台交流協會主辦，連城縣棒球協會承辦，活動主題為「展示兩岸棒球文化風采，以『球』會友，以『賽』傳情，促進海峽兩岸棒球文化交流合作，推動發展共贏」，是第十五屆海峽論壇系列活動之一。