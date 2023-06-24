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大陸 大陸焦點 特派現場

亞洲最大棒球用品產地！連城掀「棒球旋風」　台籍教練：很感動

▲▼ 棒球.棒球小鎮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲呂金霖在教導學生打球 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／福建報導

作為亞洲最大的棒球用品生產基地，福建連城聚集多家台資企業，當地亦掀起「棒球旋風」。來自台灣的國小教練呂金霖向《東森新媒體ETtoday》表示，棒球企業會提供資金，令他們能安心購買器材，「在過去的比賽中，很多人聽都沒聽過連城，但最後孩子們靠自己努力拿下勝利，這是讓我最感動的。」

▲▼ 棒球.棒球小鎮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲呂金霖 。（圖／記者蔡儀潔攝）

黝黑的皮膚、壯碩的體格，呂金霖在球場上嚴厲而不失幽默地教導小學員們。他2014年未選擇大都市，而是毅然決然到偏遠的連城縣實驗小學教棒球，「起初孩子們連棒球是什麼都不知道，但希望能將棒球精神帶進來。」

呂金霖認為，大陸很多運動更在乎成績，而棒球是「非常有文化」的運動，希望透過訓練讓更多人看到，棒球場的孩子懂得尊重和感恩，慢慢令家長們認識到「其實打棒球是真的不錯」。

現如今，呂金霖的工作主要分為推廣跟競技兩大部分，整個國小從二年級到六年級，共有2、300名學員，棒球隊正式人員則有約40名。他認為，相較於大城市小孩，山區的小朋友與外界接觸更少，他們將棒球訓練當成了日常娛樂。

功夫不愧有心人，呂金霖的棒球隊2022年7月，一舉奪得閩台青少年棒球邀請賽冠軍。不過，呂金霖直言，目前連城最缺乏的是棒球文化資源，孩子們很少有機會能現場觀賽或者看完整的比賽影片，在學習棒球技巧時更加困難，但相信情況會慢慢改善。

▲▼ 棒球.棒球小鎮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲正在訓練的球員們 。（圖／記者蔡儀潔攝）

實際上，連城近年依徬「廟前台商工業集中區」，從無到有打造出亞洲最大的棒球用品生產基地。截止2022年，該台商工業已入駐企業37家，一年工業產值達42.26億元人民幣。

呂金霖指出，當地棒球產業的發展亦帶動棒球運動的推廣，例如三家做器材的台企完全可滿足球隊的需求，希望未來有機會帶孩子到台灣交流。

據悉，連成有3大台企分別生產棒球棒、手套、護具等。其中，宏國運動用品公司是工業集中區首家進駐的台企，主要生產和銷售棒球運動手套，2022年產值達1.21億元人民幣，按年增長17.4%。

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