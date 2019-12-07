「兩岸學生棒球聯賽決賽」開幕　42支校隊深圳「正面交鋒」

▲海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽 。（圖／記者蔡儀潔攝，下同）

記者蔡儀潔／深圳報導

「第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽」今（7）日於深圳中山公園球場開幕，兩岸42支隊伍正面交鋒。國台辦副主任龍明彪到場出席並擔任開球嘉賓，在儀式結束後對記者表示，「兩岸的年輕人、兩岸的學生、兩岸的同學，結下友誼、交流感情，能夠連結兩岸，是非常好。」

▲龍明彪在開球 。

在今日的開幕式上，龍明彪並未致詞，僅在儀式結束後，面對訪問時稱，「兩岸的年輕人、兩岸的學生、兩岸的同學結下友誼、交流感情，能夠連結兩岸，是非常好。」有記者提出「兩岸交流從學生、娃娃抓起」，龍明彪表示同意，稱「本來兩岸就是一家人。」

▼龍明彪離場時接受記者訪問 。（圖／記者蔡儀潔攝）

作為兩岸規模最大的單項體育交流賽事，「第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽」於7日至12日在深圳舉行。經過兩岸為期一年的資格賽、分站賽，最終決出42支隊伍進入總決賽。其中，台灣代表隊分別來自台北市、台中市、新北市等8個縣市，參與院校包括中原大學、台北東園小學等21支大中小學棒球隊，共計455人。

▼ 今年共有899人進入總決賽 。

世新大學棒球校隊今年再度到場參與，隊長賴冠璋向《ETtoday新聞雲》表示，自己是第3次過來，第一次來時獲得亞軍，但去年僅獲得第5的名次，希望今年能有所突破，「最大的對手是自己，因為我們每一年都是輸給自己，這次要把細節做好，整個球隊可以往更好的方向前前進。」

▲賴冠璋是口語傳播系的大四生 。



世新大學今天將對戰大連大學，賴冠璋表示「很有信心」，但他也直言，大陸的硬體軟體設備都在不斷變好，球員實力也每年都在進步，「希望我們自己也不要停下腳步。」

▼今年賽事的吉祥物。