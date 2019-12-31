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棒球教練抓包4學生抽菸…不顧咳嗽乾嘔「逼喝菸水」！遭控私刑致歉：實在氣不過

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▲▼台東某中學棒球教練抓包4學生抽菸，體罰逼喝菸水。（圖／東森新聞）

▲教練抓包學生抽菸後當眾體罰，要求4人喝下菸水。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台東報導

台東一所中學棒球教練遭到控訴過分體罰，不顧學生咳嗽、嘔吐，硬逼喝下整杯滿滿的菸草水，甚至還要求4人悶在棉被中做「單手伏地挺身」，宛若私刑的誇張體罰曝光後，校長也緊急約談當事人，並召開會議懲處，如若該名教練再犯，將直接面臨解聘處分。但對於教練的作法，網友卻是一面倒力挺，「教練這樣做有錯嗎？」

據悉，該名棒球教練在該所國中任教、訓練球員許久，但20日晚間卻發現有4名學生躲在宿舍頂樓偷抽菸，因此氣得當場體罰4人，找來菸水要求學生喝下。4名學生見到教練站在身前，只好強忍噁心喝下菸水，過程中還不斷咳嗽、嘔吐；體罰至此還未結束，教練隨後還要求4人悶在棉被中「單手伏地挺身」，因此遭人錄影控訴「根本就是動用私刑」。

對此，校長則現身回應，痛批教練處置「非常不得體」。校長透露，當下教練自知體罰內容不當，已經認錯，翌日校方也召開會議，除了約談當事人外，也找來球員家長說明，「家長是沒有說什麼，也沒有指責教練處罰方式，但我也是跟家長講，這種事絕對不允許在學校發生！」事後該名教練遭處分一年內不得調整薪資，如若再犯，將直接解聘。

▲▼台東某中學棒球教練抓包4學生抽菸，體罰逼喝菸水。（圖／東森新聞）

▲校長表示，事後已經給予該名教練處分，一年內不得調薪，再犯的話將直接解聘。（圖／東森新聞）

該名教練坦承，過去曾多次告誡過學生不得抽菸，事先也已告知家長「會有體罰」，但當天卻還抓包4人在宿舍頂樓吞雲吐霧，因為實在是氣不過，才會逼學生喝菸水、做伏地挺身；但事後自覺體罰內容太超過，已經向家長致歉，同時承諾未來「絕不再犯」。

棒球隊內其他球員雖然目擊教練體罰全程，但卻有不同解讀，坦言「教練平常都很好，就是不喜歡讓學生犯錯。可是（教練）前面就已經警告過了，他們（學生）還是再犯。」而網友也一面倒力挺教練，「教練這樣做很棒」、「教練有錯嗎？又不是沒有警告過，學生不聽話還硬要踩底線」、「從此學生抽菸都不會再有人管了，這就是家長們想要的？」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼有目擊體罰全程的學生替教練說話，「教練前面就已經有警告過了」。（圖／東森新聞）

▲▼台東某中學棒球教練抓包4學生抽菸，體罰逼喝菸水。（圖／東森新聞）

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