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屏東小波麗三好活動　孩童視角「識」破毒品包裝

▲屏東縣政府警察局與佛光山屏東講堂合辦「2023年佛光兒童三好夏令營」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局與佛光山屏東講堂合辦「2023年佛光兒童三好夏令營」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局鑑於暑期到來，為讓學童遠離毒品荼害，與佛光山屏東講堂合作，於7月6日藉由屏東講堂舉辦「2023年佛光兒童三好夏令營」活動期間，以「不要找麻煩」為主題，融入小朋友喜歡東西中，讓小朋友們收穫滿滿。

▲屏東縣政府警察局與佛光山屏東講堂合辦「2023年佛光兒童三好夏令營」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局與佛光山屏東講堂合辦「2023年佛光兒童三好夏令營」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

活動採寓教於樂方式進行，縣政府暑期工讀生扮演阿凱(化名)用「偽包裝」毒品誘惑同學試用及扮演小蓉與小頡(化名)於接到來路不明包裝零食後，能不受誘惑並仔細辨識外包裝有「重複封口」及「無標示品名、原料、製造公司…資訊」等可疑特徵，斷然拒絕誘惑而勇敢說「不」的短劇。

▲屏東縣政府警察局與佛光山屏東講堂合辦「2023年佛光兒童三好夏令營」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

再用圖片簡報向學生講解如何由包裝外觀辨識可能是毒品的偽裝、大麻葉片特徵及毒品如何對身體造成危害等，最後由參與活動學生分組討論，以孩童視角將心中的毒品意象呈現於圖畫紙上，並派代表上台扮演小波麗，向大家介紹如何辨識毒品的偽裝、型態與危害，深植識毒觀念

縣警局長蔡文峰表示，活動除響應佛光山屏東講堂永嚴法師於這次夏令營中教育孩童「做好事、說好話、存好心」三好活動宗旨外，另呼籲民眾，面對千變萬化毒品型態，平時要多觀察孩童是否有精神亢奮、失眠、情緒不穩、易怒、流鼻水、盜汗等可疑染毒的違常舉止及注意是否有攜帶來路不明零食包、奶茶包、咖啡包等可疑毒品偽包裝。

凡外包裝有「重複(新)封口」、「裁剪後再封口(比原來包裝小一截) 」、「未標示品名、原料、營養標示、製造公司、產地、服務專線、製造日期(或有效日期)」等異樣特徵，就有可能是毒品的「偽裝」，要提醒孩童不要任意嚐試任何來路不明的食品，面對誘惑要勇敢說「不」，避免染上毒癮甚或淪為毒犯利用的工具，民眾如有疑問可撥打110報案電話諮詢，共同防護孩童免受毒害，創造幸福無毒家園。

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