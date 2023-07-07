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大陸 大陸焦點 特派現場

第二十屆台青夏令營開營　北京總營學員遊長城及參訪中共黨史館

記者魏有德／綜合報導

大陸全國台聯主辦的第二十屆台胞青年千人夏令營開營式暨兩岸青年聯歡晚會4日在北京舉行，將於暑假期間在大陸各地舉辦各式分營活動。在北京舉行的夏令營總營共有來自台灣40多所大專院校近200名學生和來自大陸中央民族大學、北京體育大學等100餘名大學生志願者參加。

▲第二十屆台青夏令營北京總營學員參訪長城及中共黨史館。（圖／翻攝CGTN）

▲第二十屆台青夏令營北京總營學員參訪長城及中共黨史館。（圖／翻攝CGTN，下同）

《中新社》報導，2023年全國台聯第二十屆台胞青年千人夏令營4日在北京啓動。本屆夏令營吸引約1000名台胞參加，其中首次來到大陸的台灣青年約佔三分之一。特色分營活動覆蓋大陸28個省、自治區、直轄市及台灣、港澳、海外地區。

透過《CGTN》影片顯示，在北京參加夏令營的學員走訪長城和中國共產黨黨史館，曾姓女學員表示，以往只有在網路上看到長城，這次能爬長城，很期待能親眼看到長城長什麼樣子，感受到長城的歷史。

▲第二十屆台青夏令營北京總營學員參訪長城及中共黨史館。（圖／翻攝CGTN）

至於18歲的曾雋智則是大陸「首來族」，她表示，身為「小紅書」用戶，對大陸外賣、網購、共享單車等生活方式如數家珍，「雖是第一次來大陸，但我一點也不覺得陌生，有機會的話，都想體驗一下。」

據了解，大陸全國台聯1984年首次舉辦台青夏令營，在2004年起擴大為千人夏令營活動，累計約20000多名台青曾參與其中，成為海峽兩岸青年交流的品牌項目之一。

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