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社會 社會焦點 保障人權

屏東遊戲場搞賭博警逮41人　查扣代幣「重逹3噸」貨車5趟才搬完

▲屏東縣警方查扣賭博代幣等物 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警方查扣賭博代幣等物 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署先前接獲線報，指屏東市民生路遊戲場內，有兌換現金涉嫌賭博罪嫌，遂由劉檢察官指揮縣警局督察科、行政科及刑警大隊員警成立專案小組立案調查偵辦，執行搜索，共帶回賭客等在內共41名相關人員，訊後依法送辦。

▲屏東縣警方查扣賭博代幣等物 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警方查扣賭博代幣等物 。（圖／記者陳崑福翻攝）

經專案小組長期蒐證，發現該店限制級機檯時常更替換新，代幣亦可到其他分店把玩機檯，吸引大批除屏東市以外附近鄉鎮電玩迷前往把玩。

經專案小組認為蒐證成熟，遂由行政科、督察科、刑警大隊、屏東、里港、東港、潮州、內埔分局等單位員警，分持屏東地院搜索票，同步對該店及數個涉嫌兌換代幣處所執行搜索。查扣限制級賭博機檯120檯（176人座）、電腦IC版124片、新台幣、監視系統、遊戲代幣110萬餘枚（約重3公噸）、手機等證物，現場帶回店員5名、賭客28名及兌換代幣嫌疑人8名，訊問後以賭博罪嫌移送屏東地檢偵辦。

據悉，為搬回該批代幣，縣警局交通隊還出動3噸小貨車，再加安全考量，擔心一次全部搬完會翻車，搬了5趟才搬完。

縣警局指出，賭博電玩行業藏污納垢衍生許多社會治安問題，賭博電玩場所亦為治安顧慮源頭之一，危害社會治安至鉅，縣警局已要求各單位，持續掃蕩、取締轄內特種行業。

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