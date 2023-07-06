才獲金曲最佳客家專輯　顏志文分享歌謠創作…為家鄉寫首歌

▲顏志文分享歌謠創作 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

甫獲第34屆金曲獎「最佳客語專輯獎」山狗大後生樂團創辦人顏志文，今(6)日於屏東縣政府文化處舉辦的社造人才培育講座，以「為家鄉寫首歌：社區之歌創作體驗」為題分享，帶領社區夥伴展開歌曲創作行動第一步。他表示，歌謠音樂源於生活，每個人都能透過寫歌表達意見或抒發想法與情感，是最好的療癒。

顏志文一開始提及他曾在文山社區大學開設十多年的「寫自己的歌」課程，所謂的音樂，並非音樂專業人士才能做的事情，寫歌創作也並非大家想像中的困難，每一個人都能寫歌。

他說，猶記得小時候祖母常牽著他的手或背著他一路唱歌，歌就是來自日常生活的體驗。傳統歌謠不論是客家山歌或是原住民古謠都與生活習習相關。人聲比任何樂器都要富有感情，我們應該善用上天賦予的能力，「先有語言才有歌，唱歌就是具旋律感的講話，寫歌則讓我們多一個傳達理念、情感與情緒的方式，唱歌、寫歌是人類的本能，我們要將這本能找回來。」

文化處表示，顏志文老師是臺灣流行樂壇第一位以客語專輯進入主流平台的音樂人，社造人才培育講座特別邀請他分享，並帶領社區夥伴共同創作出「屏東的歌」，預計在11月的屏東社造成果展中公開發表。

顏志文是屏東新埤客家人，過去曾參與過電影配樂、廣告、戲曲、舞蹈等不同領域的音樂創作， 1997年顏志文成立山狗大樂團，推動客家新音樂創作與傳統歌謠的重新編曲演唱。2008年顏志文邀請新秀組成「山狗大後生樂團」， 持續為客家歌曲注入現代氣息，其創作專輯《簷風謠》，更獲得今年第34屆金曲獎「最佳客語專輯獎」。