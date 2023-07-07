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64元雞蛋買一送一！楓康超市「特價日曝光」　網驚：蛋太多了

▲▼雞蛋,蛋價,通膨,傳統市場,菜市場。（圖／記者謝盛帆攝）

▲國內雞蛋供應問題已回穩。（示意圖／記者謝盛帆攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前全台大缺蛋，引來囤蛋、漲價亂象讓民眾怨聲載道。如今蛋價回穩了，不少佛心早餐店陸續公告降價，而楓康超市將在明（8）日推出超狂優惠，雞蛋買一送一只要64元，等於平均一顆僅3.2元。消息曝光後，引來網友笑虧「明天回台中買」、「已訂好高鐵票」。

一名網友在PTT的「Lifeismoney板」驚呼，楓康超市明日推出64元四日冷藏鮮蛋「買一送一」好康活動，等於20顆雞蛋，平均1顆只要3.2元。

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原PO實際查詢全台門市分布，表示大多在中部地區，包括台中、彰化、南投，但其實新竹縣市也有楓康超市的分店，且這波優惠每間分店只有限量100組。對此，原PO也好奇驚問「現在蛋變成買不完了嗎？」

底下網友熱議，「進口蛋都放到臭了」、「沒錯...現在蛋太多了」、「已訂好高鐵票」、「這價格有扯了」、「明天回台中買」、「蛋多了」。

不過也有網友無奈直呼，「好的，滷蛋、荷包蛋一顆還是賣10塊」、「魯蛋、荷包蛋還有10元的？都15-20元好嗎」、「早餐店先降回來再說」。

事實上，為了解決蛋荒，農委會從今年2月起啟動雞蛋短期專案進口，截至6月底已進口逾1.6億顆雞蛋，其中光是五、六月就進口逾1.4億顆。但隨著進口蛋屢傳發霉、壞蛋情況，加上近期蛋價有感降價5元，市面進口蛋買氣差，不少進口蛋商已認賠殺出，甚至傳出銷毀鮮度不佳的庫存蛋。

一位不具名的大型進口蛋商痛批，之前有業者把外觀發霉、賣相較差的進口蛋送給豬農餵豬，免費送蛋就算了，沒想到豬農還要收100元的「處理費」，還得貼錢送蛋，此外，現在進口蛋多走零售和業務通路，每斤進口成本超過60元，現在只能用台灣產地價40.5元去賣，只能用「慘賠」兩字形容。

而根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會最新一份日報表，全台產銷動態已呈現「市況稍弱」，報告揭示，暑期雞蛋消費淡季將屆，整體需求量降低，呼籲各產區雞場積極進行產銷調節工作，加速逾齡寡產蛋雞更新，蛋雞舍應加強通風降溫措施，以減少不必要的損失。

農委會家禽生產科長程俊龍表示，雖然國內雞蛋平穩，但考量今年底到明年初疫情、氣候問題，專案進口政策會持續到明年6月底，從今年7月起也會降低雞蛋進口量至1千萬顆左右，仍會維持少量進口，才可確保缺蛋時供貨順暢。

至於國內蛋價是否再降？台北市蛋商公會表示，還要整體評估市場供需狀況與蛋農飼養成本，下周蛋價維持現價，預計7月15日再召開蛋價會議。

最後說到民生必需品好康，全聯「衛生紙小學堂」檔期7/7~7/20開跑，全台門市多款衛生紙下殺，包括買1送1、買2件更省等優惠；線下線上同步享買衛生紙/面紙/廚房紙巾「單筆滿399元現折50元」。另各家品牌搶攻「厚商機」，陸續推出三/四層高磅數厚度衛生紙也祭出優惠。

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