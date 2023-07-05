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【廣編】獨家、限量、台灣限定！格蘭哥尼量身打造雪莉威士忌新品

▲格蘭哥尼 12 年 PluX 昇藏雪莉 獨獻台灣限量第一版。（圖／記者胡至欣攝）

圖、文／麥立得提供

沉澱了一年，格蘭哥尼在2023年七月迎來3款集結獨家、限量、台灣限定於一身的威士忌酒款，分別為專門為台灣威士忌愛好者量身訂製的格蘭哥尼12年PluX，批次限量第一版，以及2款森藏雪莉單桶系列：2007歐洲橡木雪莉桶，全台限量598瓶、2009歐洲橡木雪莉桶，全台限量624瓶。

格蘭哥尼12年PluX可說是完全依據台灣饕客喜愛的威士忌風味量身打造，將全新訂製的格蘭哥尼原酒，放入初次裝填PX 雪莉桶後產出的小批次限量第一版。酒色閃耀著琥珀般的耀眼光澤，入口是台灣人所熟悉的梅乾，搭配葡萄乾及誘人的柑橘與燉煮蘋果氣息，口感有著濃郁的蜜餞、果乾，延續著口中的香甜，輕快的辛香料風味挑起舌尖的渴望，尾韻則帶有巧克力、黑棗並交融橡木氣息，在口中餘韻不絕。

格蘭哥尼森藏雪莉單桶系列-2007歐洲橡木雪莉桶，使用頂規歐洲橡木，香氣充斥，富有飽滿的黑色莓果與辛香，有特殊的異國情調，口感輕柔，濃郁的果乾甘甜主導整體風味核心，尾韻有松木、胡椒、荳蔻與些許丹寧殘留；2009歐洲橡木雪莉桶，富有濃郁的柑橘果醬及果乾香氣，襯出柔和的橡木與皮革氣息，宛如義式濃縮咖啡般香味馥郁，口感油葡萄乾、糖漬李子湧出甜香，些許甘草、辛香氣味在舌尖上跳躍，尾韻則同時包容濃郁的葡萄甘甜與活潑的清新柑橘氣息。

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