　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共認知戰操作漢光聚焦「蔡英文逃跑演練」　選舉強化戰爭與和平

▲▼中共今年漢光認知戰主要操作「蔡英文逃跑演練」，而下半年選舉則強化「戰爭與和平的選擇」。（圖／記者陶本和翻攝）

▲中共今年漢光認知戰主要操作「蔡英文逃跑演練」，而下半年選舉則強化「戰爭與和平的選擇」。（圖／記者陶本和翻攝）

記者陶本和／台北報導

每年漢光演習期間，中共進行例行性的認知操作已是常態，國安高層官員表示，近日國安系統收整並分析相關訊息，每年5月左右就會開始批評漢光演習成效、兵推，而今年的認知操作重點，聚焦在聲稱台灣漢光是在進行「總統蔡英文逃命」演練；而下半年選舉期間，則會聚焦「戰爭與和平選擇」。

國安官員表示，在5月初在烏克蘭戰場上，烏克蘭用美製的愛國者飛彈，成功擊落俄羅斯的匕首飛彈，美國國防部也證實此事。該官員說，由於匕首飛彈跟中共東風系列，特別是號稱航母殺手的「東風17」極為相似，加上台灣等民主盟友國家，軍方也多是配置愛國者各型飛彈，這有損東風系列飛彈的威信。

國安官員指出，中共隨即在5月24日，中共隨即釋放出一份兵推內容，指稱共軍能以24枚東風飛彈，以三波次攻擊模式，就可殲滅美軍目前最先進的航母打擊群。

國安官員表示，事實上，中共文宣與認知操作上有週期性，每一個時間點都有特定議題會處理，好比近來台灣正逢漢光演習期間，其實回顧每年的漢光，中共都會進行一波從5月至7月的各種認知作戰，從漢光演習玩假的到兵推很瞎都有，似乎已成為常態。

至於今年，國安官員表示，近日國安系統收整並分析相關訊息，今年的認知操作重點，聚焦在聲稱台灣漢光是在進行「總統蔡英文逃命」演練或是「撤僑」演練；不過該官員說，從幾個畫面釋出，有聲稱特別以長相、打扮類似蔡英文的人，進行逃離任務，但其實查證後只是海巡進行反劫持演練，跟逃跑或撤離是毫無關係的。

國安官員表示，漢光期間進行認知作戰，是對岸每年的例行性工作，相關的操作大概會一直持續到7月底，而隨之而來，且會持續加大力道的，是今年下半年進入選舉階段，勢必強化操作「戰爭與和平」的選擇議題，回顧過去這一年來，其實早就已在鋪陳，而接下來的半年裡，大概就可以知道這項計畫還會繼續玩下去。

在中共政治目的的分析上，國安官員表示，可分為「對台」、「對中」兩個區塊，在「對台」方面，就是認知攻勢的演練，擾亂台灣年底選舉，同時分化台灣與美日等友盟國家關係，透過恐慌心戰影響台灣人民，也削弱國軍威信。

在「對中」部分，國安官員指出，中國的失業問題嚴重，經濟出現下滑趨勢，青年也有不滿情緒，同時也遭到國際間的圍剿，陷入內外交迫的狀態。該官員翻出中國媒體的公開資訊，中國青年失業率在5月創新高的20.8%，社會消費品零售總額、全國固定資產投資，以及規模以上工業增加值的年增率都較4月下滑，而民間投資也是負成長。

在中國經濟部分，國安官員也是攤開中國官方資料，中國消費、生產部門價格大幅下滑，通貨緊縮風險急劇升高，而7月1日中國央行「中國人民銀行」人事變動，由中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝接任中國人民銀行黨委書記，同時免去郭樹清的央行黨委書記職務和易綱的央行黨委副書記職務。

綜整以上，國安官員表示，中國近來大內宣的內容，也出現英國飢荒等離譜訊息，而台灣方面也透過不同手段，除了操作戰爭與和平選擇之外，同時針對台灣各項施政進行操作，若同步對照大陸內部狀況，多少可看出端倪，嗅出其背後意涵。

▼中共近來操作認知戰的政治目的分析，國安官員分為「對台」、「對中」兩區塊分析。（圖／記者陶本和翻攝）

▲▼中共今年漢光認知戰主要操作「蔡英文逃跑演練」，而下半年選舉則強化「戰爭與和平的選擇」。（圖／記者陶本和翻攝）

ET快訊
網紅護理師當街爆衝突！　控警摸腿性騷擾
穩了3年慘破功！天選之人曝可怕症狀　釣出一票狂+0
藝術家性侵「被害人母親遭炎上」　女兒心疼曝真相
李玟爆遺產「40億台幣、擁8房產」！　二姊回應
18歲子「頭部凹陷+10餘處撕裂傷」　現況曝光
男榔頭追殺兒子！　「猛砸18下」殘忍畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

實測國軍抗彈板「近乎穿透」　綠議員：這規格不能有效保護士兵

鄭麗文提「換侯」遭國民黨警告　網友臉書留言嗆：退黨好嗎？

國民黨「換侯」機率零　沈富雄：「亮金金」三人組讓選情起死回生

館長合體「侯大哥」　侯友宜今晚直播談居住正義與司改

中共認知戰操作漢光聚焦「蔡英文逃跑演練」　選舉強化戰爭與和平

中共宣傳24枚東風殲滅航母　國安高層評估「跟愛國者擊落匕首有關」

美軍兵推為何台海總「戰況慘烈」？　專家：背後迷思別只看結果

「藍綠白」2024大選副手找誰？　沈富雄：賴蕭配不見得加分

幕後／中共24枚東風殲滅美軍航母？　台灣兵推專家實測結果首曝光

囤房稅2.0明年7月上路　她點3關鍵：期待民進黨選舉年拿出的效率

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

速食店前員工３秒包漢堡　手把手慢速教你怎麼做！

暫代陳建州當PLG臨時執行長　周崇偉被爆KTV熊抱啦啦隊員

甜品店開發「青蛙蛋糕」　整隻帶皮饕客一試成主顧

李玟成首登奧斯卡華人歌手！　出道30年《Di Da Di》超經典

主人對著小烏龜打招呼　牠看見後熱情揮手回禮

實測國軍抗彈板「近乎穿透」　綠議員：這規格不能有效保護士兵

鄭麗文提「換侯」遭國民黨警告　網友臉書留言嗆：退黨好嗎？

國民黨「換侯」機率零　沈富雄：「亮金金」三人組讓選情起死回生

館長合體「侯大哥」　侯友宜今晚直播談居住正義與司改

中共認知戰操作漢光聚焦「蔡英文逃跑演練」　選舉強化戰爭與和平

中共宣傳24枚東風殲滅航母　國安高層評估「跟愛國者擊落匕首有關」

美軍兵推為何台海總「戰況慘烈」？　專家：背後迷思別只看結果

「藍綠白」2024大選副手找誰？　沈富雄：賴蕭配不見得加分

幕後／中共24枚東風殲滅美軍航母？　台灣兵推專家實測結果首曝光

囤房稅2.0明年7月上路　她點3關鍵：期待民進黨選舉年拿出的效率

實測國軍抗彈板「近乎穿透」　綠議員：這規格不能有效保護士兵

這張「神奇照片」怎麼拍？　5秒內看穿你就是天才

史上最大杯！超商首賣「巨無霸冰咖啡」　限量65萬杯搶喝

《絕世網紅》埋第2季伏筆！雨琦客串「說中文」　姜敏赫IG追蹤數飆漲

貨車換車道「沒在看」害自小客猛撞　分隔島瞬間碎裂塵土漫天

反制日本核廢水排海　陸海關宣布：禁止福島等10縣食品進口

三座世界建築獎肯定　新潤River One江翠水岸地標國際舞台綻榮光

即新聞小編挑戰「一日策展助理」　看到一物先腿軟：我可能不適任啦…

網瘋傳「懶人必備，就像餐廳現做」　康寶推出全新「義大利麵醬」樓下全聯就買的到！

雙倍維生素C發泡錠補充營養又方便！跟著醫生「一天一錠喝得有酵」

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

政治熱門新聞

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

網紅測試國軍抗彈板幾乎穿透　國防部喊告

黃國昌土地被爆違法「改成341坪停車場」　陳明文開酸

囤房稅2.0會轉嫁到租金？財政部說明了

陳明文酸黃國昌偷刪文　網灌爆粉專

黃國昌自嘲「畸零王」　親揭土地變停車場真相

黃國昌要政府查停車場！周玉蔻酸明天就刨平

藍傳出換侯又「拔朱」？　黨內人士斥「違背黨章」：非常沒智慧

黃國昌擁種菜畸零地？　他諷：菜可能種在房子裡

鈔能力！少棒隊沒錢赴美參賽　郭台銘伸援：已支持所有經費缺口

台中捷運橘線鄰近軍機場跑道卡關2年　楊瓊瓔跨部會協調達成共識

下班時間放煙火釀塞車　北市：活動很受歡迎

藍常委醞釀「換侯」？　蘭萱：侯友宜在全代會前只有1條路可走

律師列7年來打炒房政策　嘆：別買不起就抱怨政府沒作為

更多熱門

相關新聞

囤房稅2.0明7月上路　她點3關鍵：期待民進黨選舉年拿出的效率

囤房稅2.0明7月上路　她點3關鍵：期待民進黨選舉年拿出的效率

行政院會昨（6）日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，擬將囤房稅率由現行的1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％，更祭出「全國歸戶」機制。對此，時代力量立委王婉諭指出，遲到總比不到好，但此次方案還是做半套，且行政院只是報告而已，民進黨團若真的要過，請將房屋稅條例列為優先法案，「期待選舉年的民進黨能拿出什麼樣的效率。」

他親揭孫曉雅與侯友宜碰面　談話內容曝

他親揭孫曉雅與侯友宜碰面　談話內容曝

蔡英文AIT酒會問「同意台美關係堅若磐石嗎？」　柯文哲：同意啊！

蔡英文AIT酒會問「同意台美關係堅若磐石嗎？」　柯文哲：同意啊！

外媒關注2024　蔣：對侯勝選有信心

外媒關注2024　蔣：對侯勝選有信心

蔡英文AIT酒會喊一句話　當場點名「賴柯侯」：一定都認同我！說YES

蔡英文AIT酒會喊一句話　當場點名「賴柯侯」：一定都認同我！說YES

關鍵字：

認知作戰中共漢光演習蔡英文2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

即／澎湖后宮私廚遭砸店！曾掛合照惹怒高捷

打房獎金1000萬　「全民檢舉達人」來了！

姊姊一周前早發現李玟反常！「突然改變」：覺得不對勁

李玟老公發訃聞　二姊澄清：不是我準備的

李玟2繼女傳註銷IG　全面神隱

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

《黑澀會》鄭靚歆整復反變重傷！　「成半殘廢」媽媽氣炸

《中國好聲音》3人驟逝！

李玟生前最後身影！粉絲心疼：已不對勁

抑鬱輕生被問：怎不看醫師　11年患者吐心聲

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

性慾旺「背後6原因」！最怕變性犯罪　心理師曝解方

網紅送10輛車　「幸運兒」自爆：我是臨演

回家發現陌生人亂停車　屋主1招反制

謝春德遭控性侵13歲乾女兒　急喊3個字

更多

最夯影音

更多
鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？
孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面