中共認知戰操作漢光聚焦「蔡英文逃跑演練」　選舉強化戰爭與和平

▲中共今年漢光認知戰主要操作「蔡英文逃跑演練」，而下半年選舉則強化「戰爭與和平的選擇」。（圖／記者陶本和翻攝）



記者陶本和／台北報導

每年漢光演習期間，中共進行例行性的認知操作已是常態，國安高層官員表示，近日國安系統收整並分析相關訊息，每年5月左右就會開始批評漢光演習成效、兵推，而今年的認知操作重點，聚焦在聲稱台灣漢光是在進行「總統蔡英文逃命」演練；而下半年選舉期間，則會聚焦「戰爭與和平選擇」。

國安官員表示，在5月初在烏克蘭戰場上，烏克蘭用美製的愛國者飛彈，成功擊落俄羅斯的匕首飛彈，美國國防部也證實此事。該官員說，由於匕首飛彈跟中共東風系列，特別是號稱航母殺手的「東風17」極為相似，加上台灣等民主盟友國家，軍方也多是配置愛國者各型飛彈，這有損東風系列飛彈的威信。

國安官員指出，中共隨即在5月24日，中共隨即釋放出一份兵推內容，指稱共軍能以24枚東風飛彈，以三波次攻擊模式，就可殲滅美軍目前最先進的航母打擊群。

國安官員表示，事實上，中共文宣與認知操作上有週期性，每一個時間點都有特定議題會處理，好比近來台灣正逢漢光演習期間，其實回顧每年的漢光，中共都會進行一波從5月至7月的各種認知作戰，從漢光演習玩假的到兵推很瞎都有，似乎已成為常態。

至於今年，國安官員表示，近日國安系統收整並分析相關訊息，今年的認知操作重點，聚焦在聲稱台灣漢光是在進行「總統蔡英文逃命」演練或是「撤僑」演練；不過該官員說，從幾個畫面釋出，有聲稱特別以長相、打扮類似蔡英文的人，進行逃離任務，但其實查證後只是海巡進行反劫持演練，跟逃跑或撤離是毫無關係的。

國安官員表示，漢光期間進行認知作戰，是對岸每年的例行性工作，相關的操作大概會一直持續到7月底，而隨之而來，且會持續加大力道的，是今年下半年進入選舉階段，勢必強化操作「戰爭與和平」的選擇議題，回顧過去這一年來，其實早就已在鋪陳，而接下來的半年裡，大概就可以知道這項計畫還會繼續玩下去。

在中共政治目的的分析上，國安官員表示，可分為「對台」、「對中」兩個區塊，在「對台」方面，就是認知攻勢的演練，擾亂台灣年底選舉，同時分化台灣與美日等友盟國家關係，透過恐慌心戰影響台灣人民，也削弱國軍威信。

在「對中」部分，國安官員指出，中國的失業問題嚴重，經濟出現下滑趨勢，青年也有不滿情緒，同時也遭到國際間的圍剿，陷入內外交迫的狀態。該官員翻出中國媒體的公開資訊，中國青年失業率在5月創新高的20.8%，社會消費品零售總額、全國固定資產投資，以及規模以上工業增加值的年增率都較4月下滑，而民間投資也是負成長。

在中國經濟部分，國安官員也是攤開中國官方資料，中國消費、生產部門價格大幅下滑，通貨緊縮風險急劇升高，而7月1日中國央行「中國人民銀行」人事變動，由中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝接任中國人民銀行黨委書記，同時免去郭樹清的央行黨委書記職務和易綱的央行黨委副書記職務。

綜整以上，國安官員表示，中國近來大內宣的內容，也出現英國飢荒等離譜訊息，而台灣方面也透過不同手段，除了操作戰爭與和平選擇之外，同時針對台灣各項施政進行操作，若同步對照大陸內部狀況，多少可看出端倪，嗅出其背後意涵。

▼中共近來操作認知戰的政治目的分析，國安官員分為「對台」、「對中」兩區塊分析。（圖／記者陶本和翻攝）

