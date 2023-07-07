館長合體「侯大哥」　侯友宜今晚直播談居住正義與司改

▲侯友宜合體館長。（圖／截圖直播）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（7）日晚上將上網紅「館長」陳之漢直播節目，據上個月館長在直播上爆料，侯團隊曾主動提及希望上直播，但在館長向侯提出2條件後，侯團隊則已讀不回。如今，今晚侯將登直播，雙方似乎已達成協議。另據悉，今日雙方將談716居住正義、司法改革遊行活動，侯友宜也會特別強調近日談到的新北蓋社宅等議題。

館長日前就曾表態，自己很支持侯友宜與民眾黨主席柯文哲，更強調他和侯友宜的感情很好，認為現在侯友宜和柯文哲是良性競爭，他都很支持。館長也在直播上多次稱侯友宜為他的「侯大哥」，今晚兩人將在直播上同台，引發外界關注。

根據館長上個月在直播中爆料，侯友宜團隊曾主動向他提及希望能上他的直播，館長則向侯友宜提出716舉辦的凱道遊行希望侯能參與、侯如當選總統要實現居住正義、司法改革等條件，但卻遭侯團隊已讀不回。

不過，侯友宜今晚順利上「誰來Talk館」直播，可以推斷兩人應該已有共識。據了解，兩人今晚將討論716遊行活動，侯友宜也會針對居住正義、司法改革進行闡述，尤其會強調新北推動社宅等議題，另，也因館長喜歡聽侯聊以前的警察故事，今晚若有時間，兩人應也會談到。