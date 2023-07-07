12星座7月「大旺日」揭曉！　5星座準備迎接財運驚喜

▲12星座7月的大旺日揭曉，提供民眾參考。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

時序進入炎熱的7月，轉眼2023年也要迎來下半年。《科技紫微網》運勢專欄分享12星座7月的大旺日，影響範圍涵蓋事業、財運與桃花。另在所有星座當中，牡羊座、雙子座、摩羯座、水瓶座、雙魚座的大旺日為5天，都能在財運方面迎接驚喜；金牛座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蠍座，大旺日有4天，桃花皆有上升趨勢；射手座的大旺日有3天，建議保守理財。以下是官網提供的詳細解析，提供民眾參考。

牡羊座

大旺日：01日、03日、06日、10日、24日

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01日：應變能力強，工作事務都能有順利解決。

03日：眼光不錯，容易買到物美價廉的商品。

06日：特別利於動口、需要說話的行業，工作效率變高。

10日：很有自己的主見，容易有好運降臨。

24日：為了賺錢忙碌，正財運和偏財運皆很不錯。

金牛座

大旺日：02日、09日、13日、27日

02日：異性緣很好，及時給予回應可讓感情即刻升溫。

09日：諸事皆順，愛情降臨、財運亨通、工作順心。

13日：財運不錯，有小額的暗財與偏財運。

27日：對待工作積極的態度，容易受到上司的肯定。

雙子座

大旺日：02日、04日、09日、15日、25日

02日：心情愉悅，目光所及之處一切都顯得美好。

04日：開發財源的大好日子，但要記得見好就收。

09日：財神爺送錢，有得財的機會或收到禮物。

15日：迎接意外的驚喜，像是中獎、收紅包。

25日：社交運順利，有機會因此帶來財富機遇。

巨蟹座

大旺日：02日、04日、05日、27日

02日：很有衝勁、無須顧慮，只要放手去做，就能實現目標。

04日：事業運頗優，有利於從事業務工作的族群，有機會被貴人相助。

05日：事業運佳、勇氣膽識十足，利於工作事項的推動。

27日：桃花正紅，有中意的對象可果斷出擊，成功機率很高。

獅子座

大旺日：01日、08日、09日、11日

01日：幹勁十足、貴人助力強，適合執行新計畫。

08日：愛情運上升，不妨偶爾撒嬌，會更能吸引對方。

09日：財運不錯，出門在外容易受到財神爺的關照。

11日：有付出必有收穫，特別有利於從事業務工作或藝術創作的人。

處女座

大旺日：17日、20日、22日、23日

17日：前段時間在工作方面的辛苦耕耘，今天總算看到了希望。

20日：桃花運滾滾的日子，容易引來異性的目光。

22日：錦上添花的日子，不用花費太多心力就有收穫。

23日：財神爺光顧，只要努力就能獲得豐厚的回報。

天秤座

大旺日：06日、16日、18日、28日

06日：在競爭努力階段可以得到相應的報酬，特別利於從事業務工作的人。

16日：財運超好，收穫多寡則與先前的努力有所關聯。

18日：發揮聰明才智的時候，或在展現分析能力期間更能找到靈感與掌握重點。

28日：無意的邂逅就能擦出火花，適合精心打扮一番。

天蠍座

大旺日：08日、13日、14日、30日

08日：桃花運旺盛，是個與異性互動的好日子。

13日：職場遇到貴人，手頭工作也能很順利完成。

14日：異性緣很好，單身者有機緣遇到心動的對象。

30日：名利雙收的好日子，除了貴人很多，也容易得到長輩、上司的協助。

射手座

大旺日：05日、16日、21日

05日：容易感受到另一半的關愛，可從中得到舒緩與慰藉。

16日：異性緣很棒，容易遇到追求者或得到異性的幫助。

21日：財運不錯，但宜進不宜出，對待理財建議採取保守的態度。

摩羯座

大旺日：03日、18日、24日、29日、30日

03日：財運方面有錦上添花的機緣、得財不費力。

18日：若與異性交往，風趣和幽默的反應會增加對方的好感。

24日：戀愛的人會甜蜜幸福，適合結婚事宜，會有不錯的結果。

29日：機會頗多，不用擔心做不好，把握機會就會有收穫。

30日：做事不拖泥帶水，工作進度能超前進度完成，也易有錢財進帳。

水瓶座

大旺日：01日、03日、11日、15日、25日

01日：行動力很強，人際關係和諧，努力的同時會有朋友支持。

03日：不妨大膽示愛，單身的人也有機會遇到理想中的另一半。

11日：有得財的機會，輕鬆賺錢之餘，還有機會得到禮物或金錢援助。

15日：多身心舒暢，有利拓展人脈。

25日：事業運佳，頗適合與人競爭，努力表現自己。

雙魚座

大旺日：02日、04日、05日、16日、19日

02日：有不勞而獲的機會，但容易知足，得了小財也能開心。

04日：事業運不錯，心房容易打開，遇到小瓶頸則能發揮足智多謀的一面。

05日：大多能得到外界的助力，有助從事與他人合作或對外接觸型工作的人。

16日：頭腦清晰、能夠全面的思考問題，在處理邏輯題型方面容易有不錯的表現。

19日：財神爺光顧，可是必須靠積極的開發才會發現財富。

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