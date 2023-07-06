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夫妻離婚成功「拿證書」開心慶祝！她快樂喊：終於擺脫邪惡

夫妻慶祝成功離婚爆紅。（圖／翻攝iurymaiafoto IG)

▲夫妻慶祝成功離婚爆紅。（圖／翻攝iurymaiafoto IG)

圖文／CTWANT

通常分手或離婚，氣氛可能是憤怒或哀傷的。但巴西一對夫妻婚後育有１子，他們決定在2018年分居，在2021年簽離婚文件，最近才收到正式通知，對此，它們在IG貼出照片大方慶祝離婚，2人都笑得燦爛，他們也迅速在社群爆紅。

據《鏡報》報導，瑪雅（Iury Maia）跟班傑明（Barbara Benjamin），在2012年成開始交往，2年後結婚，很快有了1個可愛兒子。他們在2018年分居，2021年簽離婚文件，但因為官僚問題，他們在上月26日才收到正式通知。

為了紀念這開心的一刻，瑪雅跟班傑明手握離婚證明一起慶祝，2人都笑得開心。瑪雅搞笑的說，她終於擺脫了邪惡。班傑明表示，他現在和新伴侶芭芭拉過得十分快樂，「我和瑪雅當朋友比結婚時好很多，會分開是因為某些原因和共存問題造成的。」

班傑明指出，他們現在還是會一起開玩笑、煮咖啡、吃晚飯，也會慶祝生日和吃燒烤，他愛瑪雅的男朋友，他是一位好人，對兒子很好，「因為兒子，我們的關係融洽。我每天都會去探望兒子。我們選擇這樣的關係，就是為了好好養育兒子，讓自己安心。」

這對前夫婦，多次接受當地媒體採訪，而他們也收到當地一家餐廳的邀請，讓他們以時尚的方式慶祝離婚。他們的IG貼文曝光後，許多人紛紛留言「最好的前情侶」、「太好了，你這麼情描淡寫對待這件事。向你致敬，上帝保佑你。」、「我從來沒有見過雙方如此高興」。

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