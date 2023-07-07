鄭麗文提「換侯」遭國民黨警告　網友臉書留言嗆：退黨好嗎？

▲國民黨立委鄭麗文 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近來民調低迷，黨內傳出「換侯」聲浪。針對國民黨立委鄭麗文昨日稱，「現在不換人未來才是危機」，除黨內警告恐依「黨紀處分」，更引發網友不滿，有許多網友在鄭麗文最新發布的臉書貼文下方留言批評，「鄭委員既然與國民黨的立場不一樣麻煩你立刻辭去不分區立委，退黨好嗎？去支持妳心中支持的人」等言論。

對於鄭麗文昨日稱「現在不換人未來才是危機」，國民黨回應，黨中央依黨內程序通過徵召侯友宜為總統候選人，過程符合公平、公正、客觀、嚴謹原則，絕對經得起檢驗。中常會通過的2024大選黨員行為規範明定，黨員應全力協助本黨提名參選同志當選，違反者將依黨紀處分，呼籲黨員同志謹言慎行，切勿發表破壞團結言論，讓親痛仇快。

除了黨中央警告「將依黨紀處分」，鄭麗文臉書最新發布的貼文也湧入大量網友留言，批評「鄭委員既然與國民黨的立場不一樣麻煩你立刻辭去不分區立委，退黨好嗎？去支持妳心中支持的人」、「希望朱主席本次不要提名鄭麗文當立委」、「為什麼鄭委員要這樣說自己黨內的總統候選人，不要再炮口對內，就不要最後侯友宜贏了，你們就全都失業去」、「別想換侯，侯友宜的支持者也不會改支持郭的，別夢想了」。