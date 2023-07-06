普天宮捐贈價值300萬救災裝備　無私善舉守護市民

▲新竹市長高虹安代表接受捐贈，並回贈感謝狀。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市普天宮為實現關聖帝君忠義仁勇精神，在董事長鄭逸榛發起下，購置救災裝備器材一批，總價值308.5萬元，包含面罩肺力閥、圓盤切割器、鏈鋸、三合一油壓剪等裝備。今(6)日舉辦捐贈儀式，由新竹市長高虹安代表新竹市消防局接受捐贈，並回贈普天宮感謝狀，現場也進行破壞器材演示，如鐵捲門切割、鐵窗破壞等，高市長感謝普天宮熱心公益、慈悲大愛之善舉，共同守護市民生命財產安全，也讓竹市救災能量再升級。

「政府的力量有限，民間的力量無窮。」高虹安感謝普天宮多年來在消防安全守護上不遺餘力，捐贈多輛消防水箱車，陪伴消防同仁出入火場，來保護民眾生命財產安全。普天宮不僅是地方居民的信仰中心，有著安定人心的力量，也長期投入公益活動，體現關聖帝君忠義仁勇精神，造福新竹市民。

高虹安說，市府是消防弟兄最堅強的後盾，自上任後立即配合中央政策提高消防同仁超勤加班費至1.9萬元，為非六都第一個拍板通過的縣市，今年也投入逾6000萬元添購各式消防車輛及救災器材設備，並考量消防人員勤休狀況及出勤人力，將於115年前逐年增補計74位消防人員，未來持續提供消防及義消人員最大協助。

「工欲善其事，必先利其器！」高虹安再次感謝普天宮看見消防人員需求、照顧消防同仁，補充第一線救災裝備，讓消防同仁在救災時更無後顧之憂，能更有效率地完成任務，保障市民生命財產安全。高市長亦感謝普天宮支持市府活動，今年8月也協辦2023風城藝術節－戲遊記的《島藝－陣魂曲》，將由臺灣特技團與九天民俗技藝團攜手帶來精彩絕倫的雜技表演，並搭配在地廟宇特色文化，展現最具「臺灣味」的特技表演，屆時歡迎民眾前來廟前廣場欣賞。

「只要社會上有需要，普天宮願意帶頭來做！」鄭逸榛表示，古奇峰普天宮成立56年，這裡是父親生前最喜歡的地方，而今天也是父親100歲冥壽，感念父親教導「取之於社會、回饋於社會」，後輩子孫秉持著這個信念，一直在為社會公益而努力。鄭董更加碼表示，得知消防員身上的消防衣有一部分使用已超過5年時間，且多有磨損情形，適逢父親100歲冥壽，將再捐贈100萬元為消防員添購全新的消防衣，確保第一線救災人員執勤安全。

消防局長李世恭表示，感謝各界踴躍捐贈各式救災車輛及器材，一定會妥善規劃的使用，以解決市民消防安全需求，同時感謝普天宮對於消防局工作付出的努力給予支持與肯定，自民國97年起至今已投入783萬元在捐贈消防車、救災指揮車、災情勘查車及救災裝備器材上，再次感謝鄭董事長大力支持消防工作，也大幅提升消防弟兄執勤安全。

消防局表示，疫情期間民心浮動，仰賴社會宗教團體穩定人心，特別感謝普天宮本次善行義舉，期盼能發揮拋磚引玉之功效，號召社會各界共襄盛舉，消防局也秉持取之於社會、用之於社會的精神，持續精進與突破，讓每位消防同仁均無後顧之憂的出勤救災，守護新竹市民，一同打造安心宜居的幸福城市。