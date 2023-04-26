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新竹市「民安9號」演習27日登場　收到警報莫驚慌

▲本次測試訊息是配合演習所發布，並非真正發生災害。（圖／新竹市政府提供）

▲本次測試訊息是配合演習所發布，並非真正發生災害。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府訂於112年4月27日14時至16時辦理「112年全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習」，為配合演習情境設定及測試災防告警細胞廣播訊息之運作，本次將以新竹漁港為中心於半徑約1.4公里範圍內發布「疏散避難警報」災防告警訊息測試，此訊息為演習測試所發送，相關區域無災害或異常狀況，請民眾安心。

本次測試發送訊息包含中英文共1則，內容為：
[演練][疏散避難警報] [Evacuation Drill]新竹市災防及民安演習疏散避難警報發送演練。新竹市災害應變中心Hsinchu City EOC.03-5283119。

本次發送時間預計於112年4月27日（星期四）14時至14時30分期間發布，為避免造成民眾困擾，發送時間僅持續5分鐘，屆時於本市新竹漁港周邊半徑約1.4公里範圍內之4G或5G行動用戶手機，將收到上述測試訊息，再次提醒本次測試訊息是配合演習所發布，並非真正發生災害，請民眾勿驚慌。

消防局表示，「災防告警細胞廣播訊息服務（CBS）」採用細胞廣播技術，以獨立通道傳遞告警訊息，不受網路壅塞影響，在短時間即可將告警訊息傳送至特定範圍內大量手機，手機接收到訊息時會發出特殊聲響與震動，讓民眾能及早掌握災害資訊。往後如本市有發生緊急災害事件需請民眾立即進行疏散撤離時，即會透過像今天演習測試所發布之告警訊息，將災害訊息及相關避難措施即時發布給民眾，屆時請民眾配合災防告警訊息，進行相關避難措施。

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