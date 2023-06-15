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桃竹竹苗首座搜救犬專用訓練場開工　培育「毛英雄」

▲新竹市長高虹安與4隻搜救犬合影。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安與4隻搜救犬合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市消防局投入總經費1,950萬興建全國縣市第2座、桃竹竹苗首座搜救犬專用訓練場，排除萬難於今(15)日舉辦開工典禮，由新竹市長高虹安擔任主典，祈求工程施工平安順利，並親自為2隻考取國際搜救犬組織IRO高級認證的搜救犬Ica及Henin授予1線2星階級章。高虹安表示，竹市搜救犬專用訓練場地預計今年底完工，培育「毛英雄」有效提升竹市特搜能量。

高虹安表示，目前國內僅消防署訓練中心及高雄市政府搜救犬馴養中心設有專用訓練場地，未來竹市專用訓練場地落成後，將成為桃竹竹苗地區首座，同時為全國縣市第2座建置完善搜救犬專用訓練場之縣市。高市長說，有鑑於今(112)年土耳其發生大地震傷亡慘重，防災準備尤為重要，搜救犬作為前線不可或缺的夥伴，本市也有4隻搜救犬，目前已有3隻通過IRO國際高級認證、1隻通過初級認證。

高虹安特別感謝科管局大力支持消防工作，同意無償撥用金山分隊後方1,050方公尺用地給市府規劃辦理搜救犬專用訓練場，並感謝中央部會提供經費，期許未來搜救犬訓練場地建置完成後，培育出優秀、健康的搜救犬，一起加入守護城市的行列。

消防局長李世恭表示，現有犬舍場地範圍有限，且本市並無專業訓練場地，常需往返外縣市訓練相當不便，為提升搜救犬訓練成效及住用空間，多次積極與科管局協調撥用土地。未來搜救犬專用訓練場完工後，除本市搜救犬訓練受惠之外，更可吸引全國馴養搜救犬單位前來訓練交流，將有效提升國內搜救犬訓練及救災效能，成為國際人道救援不可或缺的「毛英雄」。

李世恭也說明本市特搜隊現況，目前成員為97人、義消特搜27人，未來持續推動特搜人員專業培訓、建立災害搶救應變機制及外部專家支援協定，以通過消防署特種搜救隊國家認證計畫（NAP），目標於113年通過中型隊伍認證；未來市府也將持續挹注更多資源與經費在災害防救工作上，盼讓各位消防夥伴更有信心應付未來的挑戰。

黃俊憲建築師說明，新竹市搜救犬專用訓練場地分為兩大區域，其中「房屋未倒塌區」模擬未受災毀損之樓房，以組合屋或貨櫃屋為主體，屋內設有各式家具，模仿居家環境內部設計；「房屋全倒塌區」則模擬大樓建物倒塌情境，建構迷宮通道，並參考IRO國際搜救犬組織認證考試瓦礫堆條件，以大型瓦礫、石塊填滿區域，模仿災難場景。另也針對現場設施進行改善，包含通風系統、器材增設等。

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