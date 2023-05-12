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慶賀媽祖誕辰 長和宮捐贈4輛消防警備車給竹市府消防局

▲高虹安與主委鳴笛啟用消防警備車。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安與主委鳴笛啟用消防警備車。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

長和宮外媽祖香火鼎盛是竹市文化信仰中心，為實現媽祖慈悲濟世之精神，楊金土主委及各委員們請示媽祖同意後，購置全新打造、安全性完備、總價值超過451萬元的消防警備車4輛捐贈予市府消防局，於今(12)日媽祖誕辰的好日子由市長高虹安親自主持消防警備車啟用儀式，代表市府接受捐贈，並回贈感謝狀及消防警備車紀念模型，感謝長和宮楊主委及各委員們熱心公益、慈悲大愛之善舉。

「在媽祖娘娘生日的日子，見證美好的時刻」高市長表示，今天是農曆3月23日媽祖生，長和宮楊主委選擇以捐贈消防警備車方式祝壽媽祖娘娘生日，感謝長和宮對市政工作的支持並持續挹注救災資源，不僅提供市民更好的救災品質，也提供消防同仁更安全的保障，市府會善用受贈的消防警備車，投入救災行列，並持續加強救災訓練及宣導工作，提昇為民服務的品質，時時守護市民安全。

高市長指出，為體恤消防弟兄的辛勞及維護權益，自上任後第一時間同意本市消防人員超勤加班費自1萬7仟元提升至最高1萬9仟元，成為非六都第一拍板通過的縣市。此外，也將消防同仁的員額逐步補齊，預計補充至380人，同時在設備方面也將投入4.6億元的經費，讓同仁們擁有最好的設備。

長和宮主委楊金土表示，長和宮長期推動公益及文化歷史，秉持「取之於社會，用之於社會」精神，只要社會需要，長和宮都會全力支持，感謝消防同仁冒著生命危險保護市民財產跟生命，未來若有設備、器材需求，長和宮都會繼續支持。

消防局長李世恭表示，因時代變遷建築物搶救困難度增加，且近年極端氣侯造成災害型態不斷複雜化，以致現今救災資源的需求也不可同日而語，感謝民間及宗教團體的大力支持，讓消防資源更加完備，助消防弟兄可無後顧之憂全力投入救災，維護市民生命財產安全。

消防局表示，長和宮長期投入社會公益服務、造福人群，在得知本市各消防大隊災情勘查用之消防警備車老舊不堪使用下，特捐贈消防警備車4部，擴大新竹市的救援能量，解決市民救災需求，未來消防局將善盡車輛使用，為打造幸福安全城市而努力。

今日長和宮捐贈消防警備車捐贈儀式，市議員李國璋、陳啟源、宋品瑩、廖子齊、鄭慶欽、劉彥伶議員服務處主任劉聲正、邱顯智立法委員服務處主任陳鶴文及北門聯里的里長們，到場共襄盛舉。

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