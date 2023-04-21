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東大福德宮回饋鄉里捐贈救護車　竹市救護能量再升級

▲新竹市長高虹安代表消防局接受捐贈。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安代表消防局接受捐贈。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

東大福德宮為實現福德正神扶弱濟世之精神，在鄭榮一主委及各委員們的發起下，購置功能完善且更安全，造價約360萬的救護車1輛，今（21）日上午由新竹市長高虹安親自主持救護車捐贈儀式，代表消防局接受捐贈，並回贈東大福德宮感謝狀及救護車紀念模型，感謝東大福德宮及各委員們熱心公益造福地方，協助守護新竹市民安全。

「救護工作刻不容緩！」高虹安表示，消防局為提高效率並保障出勤同仁安全，透過各項專業救護訓練提升同仁專業技能，但救護設備的造價不斐，預算也逐年攀升，感謝東大福德宮善心捐贈新式救護車，不僅保障出勤同仁安全，透過升級車輛安全性能，更能讓消防同仁能夠專注於救護現場執行任務，保障民眾生命財產安全，讓市民朋友更加幸福。

高虹安指出，為體恤消防弟兄的辛勞及維護權益，自上任之後配合中央政策及議會支持下，第一時間同意本市消防人員超勤加班費核發提升至最高1萬9仟元，成為非六都第一拍板通過的縣市。此外，為降低消防弟兄的工作負擔，市府積極添購各式消防車輛及救災器材設備，規劃於113年至115年前達成消防人力完整補充至380人之目標。

「政府的資源有限，民間的力量無窮。」高虹安說，許多事情單靠政府無法完成，感謝各界民間人士團體的熱心公益，未來市府仍將秉持守護公共安全的決心，致力提供消防及義消人員最大的協助，讓每位消防同仁均無後顧之憂的出勤救災，守護新竹市民。

主委鄭榮一表示，東大福德宮長期秉持著｢取之於社會，回饋予大眾」的宗旨為地方里民們服務，謝謝竹市府給我們這個機會為社會大眾服務，也很感謝高市長今日親自蒞臨福德宮主持捐贈儀式，發揮「公私協力」的精神，共同為社會盡一份心力。

消防局長李世恭表示，消防局長期接受各界踴躍捐贈各式救護車輛及器材，皆會妥善規劃運用，解決市民消防安全需求，同時感謝東大福德宮委員們對於消防局工作付出的努力給予支持與肯定，消防局必定會更加珍惜這緣份，為這座城市造就更多幸福，攜手打造安心宜居城市。

消防局表示，疫情期間民心浮動，仰賴社會宗教團體穩定人心，感謝東大福德宮委員們本次的善行義舉，以期發揮拋磚引玉之功效，邀社會各界共襄盛舉，消防局也將秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，持續精進與突破，讓每位消防同仁均無後顧之憂的出勤救災，守護新竹市民，為新竹市提供安全又安心的城市環境。

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