▲竹市清晨大雷雨，高虹安坐鎮指揮、掌握全市災情。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

中央氣象局今(19)晨4時39分，發布大雷雨災防告警，新竹市最大時雨量高達106毫米，累積雨量更高達233毫米，新竹市長高虹安於今晨4時許接獲通報立即應變指揮，目前積水之下水道已有多處排除，市府持續應變加速復原。

高虹安表示，今晨接獲通報立即應變指揮，並與消防局長李世恭及相關局處同仁赴現場勘查各地積淹水情形，責成各單位以最快速度排除各處積淹水災情，提醒市民朋友出門務必小心，注意安全。

「市府要有快速的應變能力！」面對今晨突如其來的大雷雨，高虹安幾乎整夜沒睡，自第一波強降雨開始後，不斷與各局處保持聯繫，確實掌握災情並討論處置事宜，更於凌晨四點啟動應變措施、五點臉書公告後，即刻出門勘災坐鎮於現場進行指揮，直至今時確認雨勢稍緩、各處積淹水多消退後，才稍作放心。

消防局表示，目前全中興地下道、太原地下道、元培地下道、光復地下道、柑林溝地下道、東大機車地下道、花園機車地下道、振興地下道、海山地下道皆已恢復正常通車，稍早積淹水情形皆已排除。目前轄內尚有少數建築有地下室積淹水災情，亦皆已派員全力協助排除中。

交通處表示，元培街地下道稍早因雨淹水封閉，致本市市區公車綠線無法依原路線行駛，影響19個站點停靠，經消防局及工務處抽水及清理完成，已於11時30分開放通車，綠線公車已恢復行駛既有路線。文化局指出，因受大雨影響今(19)日新竹市圖書館香山、鹽水分館上午休館、南寮分館休館一日，市府將持續排除淹水問題，請民眾注意安全。

教育處表示，本市各學校陸續排除積水及恢復供電，學生已正常上課(除香山高中)，俟校方回報修復建物及設備所需竟費統計後，教育處將依序補助經費到校，讓學校以安全優先保障學生受教權益。

稅務局提醒，汽車泡水，依牌照稅規定，車輛因天災受損無法使用，在1個月內至監理機關辦理報停或報廢手續，停駛期間的使用牌照稅可停徵或退還。如未能即時辦理報停手續，於天災發生之日起1個月內檢具相關機關核發證明及修車廠之證明文件，確可證明有停駛情形者，亦可向稅務局申請減免。

民政處提醒，清晨強降雨後，民政體系立即啟動災情查通報系統，透過公所、里鄰長、里幹事，針對轄區內大雨災情進行查通報，並針對瞬間大雨積淹水退後，仍有積水狀況，如水溝等，通報相關單位(如環保局)確認是否排水系統阻塞。如地勢低漥地區或地下室(車庫)入口有沙包需求，可以至三區公所領取。

市府表示，天險公司評估目前鋒面對流雲系已移至苗栗以南，降雨已有趨緩，後續本市強降雨機會較低。惟天雨路滑，請市民出門務必小心，注意安全，市府團隊亦將持續排除各處積淹水災情。